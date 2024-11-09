Этикет в общественном транспорте: 12 самых распространенных ошибок

Автобус, трамвай или маршрутка - это не танцевальный клуб, не столовая и не конференц-зал.

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​ Как вести себя в общественном транспорте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как вести себя в общественном транспорте

Можно ли в автобусе кушать или слушать музыку

Уместно ли класть ноги на сиденье

Все, кто пользуется общественным транспортом каждый день, хотели бы сделать эти поездки более приятными. И помогут в этом правила этикета.

Главред разобрался, какие есть правила поведения в общественном транспорте и что делать пассажирам не разрешается.

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1. Если у вас зазвонил телефон или вам нужно срочно позвонить, подумайте о людях вокруг вас и о том, насколько им интересно то, что вы говорите. Большинству из них все равно, как прошло ваше свидание, как сильно вас раздражает начальник или что вы собираетесь приготовить сегодня на ужин. Если вам нужно позвонить или ответить на звонок, говорите коротко и самое главное - тихо.

2. Достаточно неудобно ехать в автобусе в час пик, особенно если чей-то того рюкзак давит вам в спину. Если у вас с собой большая сумка, держите ее перед собой или положите на пол. Если вы сидите, то сумка или рюкзак должны лежать у вас на коленях, а не в проходе или на сиденье рядом с вами.

3. Общественный транспорт — это не дискотека и не кинотеатр. Если вы хотите послушать музыку или посмотреть последний эпизод любимого сериала по дороге на работу, используйте наушники.

4. Не стесняйтесь уступить место в транспорте. Притворяться, что вы слишком заняты телефоном, чтобы заметить пожилого человека, беременную женщину или инвалида, не является оправданием.

5. Не толпитесь возле дверей. Пройдите дальше в салон, так вы максимально увеличите пространство возле входа.

6. Как бы вы не были голодны после работы, это не повод есть на остановке или в салоне общественного транспорта. Ведь вы согласны, что нет ничего более неприятного, чем находиться в замкнутом пространстве с кем-то, кто ест консервированный тунец или копченую колбасу?

7. Пользуйтесь дезодорантом, но не наносите на себя слишком много парфюма. С вами в салоне могут находиться люди с аллергией.

8. Общественный транспорт - это не место для личной гигиены. Не стоит стричь ногти, расчесываться или наносить макияж в общественном транспорте.

9. Из транспорта нужно выходить по одному, не стоит толпиться и толкаться. Даже если ваша остановка — следующая, будьте терпеливы и выходите, когда откроются двери.

10. Класть ноги на сиденье - очень грубо и невежливо. Они должны стоять на полу, как и у всех остальных пассажиров.

11. Если вы видите свободное место, но не садитесь на него, то мешаете проходу других пассажиров.

12. Заблаговременно достаньте свой проездной или билет, чтобы не создавать пробку возле турникета.

К слову, эти же правила поведения в общественном транспорте распространяются и на детей. Стоит с самого детства обучать их этикету. Ответственность за поведение детей полностью лежит на родителях. И если они мешают комфортно ехать другим пассажирам, то взрослые, которые их сопровождают, должны обеспечить достойное поведение в транспорте.

Напомним, существует еще и авиаэтикет. Он представляет собой правила поведения во время пребывания в аэропорту и на борту самолета. Детальнее читайте в материале: Этикет в аэропортах и самолетах: что надеть и как правильно себя вести.

Что такое этикет Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette — этикетка, надпись). По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости. Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанноссти и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим. Виды этикета: государственный (придворный);

дипломатический;

воинский;

религиозный;

общегражданский. Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и др. Столовый этикет является одним из важнейших.

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