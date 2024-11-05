Этикет в аэропортах и самолетах: что надеть и как правильно себя вести

Если следовать правилам этикета, то путешествие более легким, приятным и комфортным.

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Эксперт рассказала о правилах поведения в аэропорту и самолете / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какую одежду выбрать для путешествия в самолете

Что нельзя делать в аэропорту

Как правильно вести себя в самолете

Если вы путешествуете на самолёте, важно помнить не только о своей безопасности, но и об уважительном отношении к другим пассажирам. Правила этикета существуют не только во время пребывания в аэропорту, но и на борту самолета. Эксперт в вопросах правил поведения в обществе Наталья Миронюк раскрыла все нюансы.

К слову, если вы не знаете, как, согласно этикету, вести себя в общественном транспорте, читайте материал: Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприлично.

Итак, в аэропортах осуществляются сотни рейсов и там постоянно находится не толко много пассажиров, но и служебного персонала. Какие же правила поведения необходимо соблюдать?

Прежде всего перед полетом проверьте, взяли ли действующий заграничный или внутренний паспорт, страховой полис, документы для ребенка, если он летит с вами.

Рассчитайте время выезда из дома, чтобы быть в аэропорту как минимум за два часа до вылета. Не лишним будет проверить на сайте авиакомпании условия полета.

Как лучше одеться для путешествия на самолете

"В дорогу подбирайте одежду из натуральных тканей, чтобы не она сковывала движений. Найдите баланс между стилем и комфортом. Закрывайте плечи и ноги. Выбирайте удобную обувь, потому что при долгом сидении ноги могут отекать. А если захотите разуться, не забудьте положить в ручную кладь специальные носки для перелета или сменную обувь", - посоветовала Миронюк.

Стоит с осторожностью использовать духи, ведь слишком сильный запах неуместен в замкнутом пространстве.

Багаж, который вы не берете в салон самолета, лучше запаковать в пленку, чтобы он не испачкался, не поломался и не намок во время транспортировки.

Можно купить себе яркий чемодан и обозначить его особым образом, чтобы было удобно его увидеть при получении на транспортной ленте.

Что нельзя делать в аэропорту

В помещении аэропорта важно не мешать работе сотрудников, не разговаривать громко между собой или по телефону и следить за своими детьми.

Присесть в аэропорту можно только в специально отведенных местах, а не на ступеньках.

В аэропорту нельзя мусорить и не закрывать проход пассажирам своим багажом.

Соблюдайте очередь в аэропорту во время посадки на рейс и в самолете.

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

Как вести себя в самолете

Застегните ремни безопасности. Не снимайте его до отключения соответствующего сигнала в самолете.

Встаньте, чтобы выпустить людей со своих мест.

Покинуть свое место и размять ноги, походив по проходу, разрешается только в том случае, если знак "Ремень безопасности" не горит.

Уважайте личное пространство других пассажиров. Предупреждайте соседей, что хотите опустить свое кресло.

Гаджеты переводите в режим авиаполета.

Соблюдайте тишину.

Не стоит брать с собой еду с агрессивным запахом, чтобы не раздражать пассажиров. Луше всего в полет взять снеки, печенье, орехи.

Поддерживайте чистоту в самолете, отдавая свой мусор стюардессам.

Не спешите сразу стать в проход при посадке самолета.

"Современный этикет не предусматривает аплодисментов для экипажа в конце полета. Просто поблагодарите при выходе из самолета", - резюмировала Миронюк.

Смотрите видео - Правила этикета в аэропорту и в самолете:

Ранее Главред писал, как правильно пользоваться зонтом по правилам этикета.

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