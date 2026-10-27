Зачем водители прикрепляют деревянную прищепку на вентиляционное отверстие в авто

Специалисты объяснили, как сделать ароматизатор для автомобиля своими руками, и предупредили, в каких случаях его нельзя использовать.

https://glavred.info/auto/zachem-voditeli-prikreplyayut-derevyannuyu-prishchepku-na-ventilyacionnoe-otverstie-v-avto-10807493.html Ссылка скопирована

Бюджетный ароматизатор для салона автомобиля можно сделать за несколько секунд / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как сделать ароматизатор для авто из прищепки

Почему осенью в салоне появляется затхлый запах

Обычная деревянная прищепка с несколькими каплями ароматического масла, закрепленная на решетке дефлектора, стала популярной дешевой альтернативой магазинным ароматизаторам для авто.

Но Главред выяснил, что осенью этот трюк зачастую лишь маскирует истинную причину затхлого запаха в салоне. Как сообщили специалисты Kerteszkedj.hu, речь идет о забитых листьями воздухозаборниках и влаге в системе кондиционирования.

видео дня

Как работает самодельный освежитель воздуха для салона автомобиля

Пористая древесина впитывает небольшое количество жидкости и постепенно отдает её в течение нескольких дней, а поток воздуха от вентилятора разносит запах по салону.

Для такого ароматизатора хватит двух-трёх капель ароматического масла. Важно дождаться, пока жидкость полностью впитается в прищепку, иначе излишки стекут на приборную панель.

Как помыть лобовое стекло автомобиля изнутри / Инфографика: Главред

Крепить прищепку следует на одну из ламелей решетки так, чтобы она не перекрывала кнопки и не мешала регулировать направление воздуха.

Когда не стоит использовать самодельный ароматизатор

Если из дефлекторов тянет затхлостью, особенно сразу после включения вентилятора, ароматизатор лишь скроет неисправность. Самый частый виновник в это время года - опавшие листья.

Под лобовым стеклом, у основания капота, расположена решетка, через которую в салон поступает свежий воздух и стекает вода. Листья могут забивать эти каналы и дренажные отверстия. Вода скапливается и просачивается туда, где ей не место, в частности в салон, а мокрые коврики или залитую водой электронику часто замечают слишком поздно.

"Салонный фильтр осенью также быстро забивается листьями и веточками, из-за чего снижается эффективность обогревателя", - подчеркнули специалисты.

Часть проблем можно устранить самостоятельно. Листья с решетки под лобовым стеклом и из углов подкапотного пространства следует убирать вручную, а если автомобиль паркуется под деревом, делать это ежемесячно, начиная с октября.

Если же запах сладковатый, горелый или напоминает бензин, ароматизировать салон нельзя: это уже не затхлость, и машину следует показать специалисту.

Больше новостей:

Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред