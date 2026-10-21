Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зиме

Аккумулятор, антифриз, зимние шины и стеклоомыватель требуют внимания ещё до первых заморозков, чтобы избежать неисправностей и лишних затрат.

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Подготовка автомобиля к зиме: что проверить до первых морозов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как подготовить автомобиль к зиме

Как проверить аккумулятор перед зимой

Когда менять летние шины на зимние

Подготовку автомобиля к зиме стоит начинать еще в середине осени, а не после первого снега. Если отложить проверку технического состояния машины до морозов, обслуживание может потребовать больше времени и денег. Автоэксперт и ведущий YouTube-канала "Avtozvuk.ua - AutoBaza" рассказал, на какие узлы и расходные материалы нужно обратить внимание перед наступлением холодов.

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Главред выяснил, как подготовить автомобиль к зиме, какие системы проверить заранее и что стоит положить в багажник, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

Как подготовить автомобиль к зиме: когда начинать проверку

Многие автомобилисты начинают готовить машину к зиме только после первого снега. Однако лучше не ждать устойчивого похолодания, чтобы заняться техническим состоянием автомобиля. Заблаговременная проверка позволяет распределить расходы и выявить проблемы до наступления морозов.

Автоэксперт подчеркивает, что особенно важно не откладывать подготовку до последнего момента.

"Если мы перед самой зимой начнем готовить автомобиль, у нас это займет очень много времени и сразу придется, возможно, потратить очень много средств. Поэтому этот процесс лучше растянуть и начать его где-то с середины осени", - отметил специалист.

Как проверить аккумулятор автомобиля перед морозами

Состояние аккумулятора особенно важно перед зимой, ведь при низких температурах запуск двигателя требует больше энергии. В то же время химические процессы внутри аккумулятора замедляются, из-за чего его способность отдавать энергию снижается.

Летом даже ослабленный аккумулятор может работать без заметных проблем. В теплую погоду двигателю требуется меньше пускового тока, а химические процессы в аккумуляторе протекают интенсивнее. Однако с наступлением холодов ситуация меняется: двигателю требуется больше энергии для запуска, а аккумулятор работает в более сложных условиях. Даже если днем температура держится на уровне плюс 15 градусов, после холодной ночи запуск двигателя может стать сложнее.

Если аккумулятору один-два года, за ним всё равно стоит следить и при необходимости периодически подзаряжать. Если же аккумулятору четыре-пять лет и его давно не проверяли, перед морозами стоит измерить напряжение после ночного простоя.

Сделать это можно с помощью мультиметра или вольтметра. В некоторых автомобилях и сигнализациях также предусмотрена возможность проверки напряжения аккумулятора.

Смотрите видео о том, что нужно иметь в автомобиле зимой:

По словам автоэксперта, показатель от 12,6 вольт после ночного простоя считается нормальным, тогда как 12,3 вольта может свидетельствовать о заряде примерно на 60–70%.

"И уже сейчас нужно обратить внимание на аккумулятор, чтобы потом с первыми морозами он не подвел. Также, помимо уровня заряда аккумулятора, можно и нужно обратить внимание на состояние клемм", - подчеркнул эксперт.

Если на клеммах есть окисление, его нужно удалить, зачистить поверхности наждачной бумагой и установить клеммы на место. Для дополнительной защиты электрического соединения специалист советует использовать специальную смазку. Окисление может возникать, в частности, из-за попадания электролита на контактные соединения.

Как проверить антифриз перед зимой

Перед наступлением холодов необходимо выяснить, достаточно ли охлаждающей жидкости в системе и не разбавляли ли её водой в течение лета. Чрезмерное количество воды может повысить температуру замерзания смеси, из-за чего в сильный мороз возникнут проблемы.

Автоэксперт отмечает, что при самостоятельной проверке водитель в первую очередь может оценить уровень охлаждающей жидкости. Способ проверки зависит от конструкции автомобиля: в одних моделях достаточно посмотреть на расширительный бачок, а в других нужно проверять уровень через горловину радиатора.

Если для этого необходимо откручивать крышку радиатора, делать это следует только на холодном двигателе, например утром перед поездкой. Открывать систему охлаждения на горячем двигателе опасно из-за риска получить ожоги.

Особое внимание нужно уделить автомобилям, у которых летом возникали проблемы с охлаждением двигателя или приходилось доливать воду вместо антифриза. В таком случае концентрация охлаждающей жидкости может измениться, а температура её замерзания - повыситься.

"Если летом мы доливали просто воду, температура замерзания антифриза может сильно повыситься - до минус десяти или минус пятнадцати градусов, и когда зимой станет очень холодно, антифриз в системе замерзнет, а это станет очень большой проблемой", - предупредил специалист.

Поэтому перед зимой стоит вспомнить, приходилось ли доливать воду в систему охлаждения. Если да, нужно проверить концентрацию антифриза и, при необходимости, заменить жидкость или добавить соответствующий концентрат.

Когда менять летний стеклоомыватель на зимний

Летнюю жидкость для стеклоомывателя нужно заменить до первых заморозков. Даже если днем температура остается плюсовой, ночью возможно похолодание до минус одного или минус двух градусов, что достаточно для замерзания жидкости в системе.

Если стеклоомыватель замерзнет, придется искать теплое помещение, чтобы отогреть автомобиль, или обращаться в сервис. Это может занять несколько часов или даже целый день.

Чтобы избежать лишних затрат, автоэксперт советует осенью использовать жидкости, рассчитанные на небольшой мороз.

"Поэтому существуют специальные полузимние или осенние стеклоомыватели с температурой замерзания минус пять, минус восемь, минус десять градусов. В этот период лучше использовать такие жидкости. Они дешевле, чем стеклоомыватели, рассчитанные на минус двадцать или минус двадцать пять градусов", - отметил эксперт.

Еще один вариант - приобрести концентрат зимнего стеклоомывателя и разбавить его водой в соответствии с инструкцией производителя и ожидаемой температурой. Это позволяет подготовить жидкость к осенним холодам, не используя сразу смесь, рассчитанную на сильные морозы.

Нужно ли менять стеклоочистители перед зимой

Осенью не обязательно устанавливать новые стеклоочистители, если старые работают должным образом. Однако грязные полосы на стекле и плохая очистка во время дождя свидетельствуют о том, что щетки стоит заменить.

Если автомобиль в основном используется в городе, неисправные щетки можно относительно быстро заменить в ближайшем магазине. Однако перед дальней поездкой проверить их особенно важно. На трассе во время сильного дождя плохая видимость может создать опасную ситуацию, а приобрести новые щетки по дороге удастся не всегда.

"Поэтому специально менять их не нужно, но если они плохо вытирают стекло, обратите на них внимание", - советует автоэксперт.

Как проверить зимние шины перед наступлением холодов

Перед началом зимнего сезона нужно проверить давление в шинах, их состояние и дату изготовления. Контролировать давление следует регулярно в течение всего года, ведь с понижением температуры оно может падать.

Особенно внимательными следует быть водителям, которые покупают подержанные шины. Такие шины могут иметь несколько лет эксплуатации еще до момента приобретения, поэтому важно проверять не только глубину протектора, но и дату изготовления.

Зимние шины возрастом пять-шесть лет могут терять свои свойства. На них также могут появляться трещины и другие дефекты, которые влияют на управляемость автомобиля и безопасность движения.

Автоэксперт советует не ограничиваться сезонной заменой шин, а проверять, сколько лет они уже эксплуатируются.

"И если мы на такой резине проехали ещё несколько сезонов, получается, что нашим шинам может быть пять-шесть лет. А для шин, особенно зимних, это уже своего рода критический период, когда они теряют свои свойства, могут хуже вести себя на дороге, на них могут появляться дефекты и трещины. И всё это влияет на безопасность и управляемость автомобиля", - предупредил специалист.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Если шинам уже пять-шесть лет, стоит внимательно оценить их состояние и при необходимости заменить. Одного возраста недостаточно для окончательного вывода о пригодности резины, поэтому важно также проверить наличие повреждений и степень износа.

Чем обработать уплотнители дверей автомобиля перед морозами

Резиновые уплотнители дверей, капота и багажника требуют регулярного ухода. Если на них остается влага после мытья автомобиля, при ночном похолодании двери могут примерзнуть.

Такая ситуация возможна даже осенью, когда днём температура остаётся плюсовой. Например, если вечером помыть автомобиль, а ночью температура опустится до минус трёх или минус четырёх градусов, влага на уплотнителях может замерзнуть.

Чтобы снизить риск возникновения такой ситуации, автоэксперт рекомендует обрабатывать резиновые элементы силиконом несколько раз в год, не дожидаясь первых заморозков.

"Двери примерзнут. Зимой это явление встречается ещё чаще. Поэтому не нужно ждать первых заморозков, а сразу обрабатывайте уплотнители силиконом", - подчеркнул эксперт.

Как проверить печку в автомобиле перед зимой

До наступления холодов стоит проверить, исправно ли работает автомобильная печка и достаточно ли хорошо она нагревает салон. Если обнаружить неисправность заранее, будет больше времени для обращения в сервис, прежде чем из-за сезонного увеличения количества клиентов придется долго ждать ремонта.

Автоэксперт сравнивает такую проверку с подготовкой кондиционера к лету: обе системы стоит проверять до начала периода, когда они будут особенно нужны. Если отложить диагностику до первых морозов, можно столкнуться с очередями на сервисах.

Специалист также отмечает, что систему обогрева можно использовать летом для просушки испарителя кондиционера. Это помогает уменьшить количество влаги в системе и риск появления неприятных запахов.

"Если вы этого не делали, то сейчас самое подходящее время проверить, как работает печка и нужно ли вам заранее обратиться в сервис", - отметил эксперт.

Что нужно положить в багажник автомобиля осенью

Перед зимой стоит пересмотреть содержимое багажника и подготовить вещи, которые могут понадобиться во время похолодания. В частности, с понижением температуры давление в шинах может падать, поэтому водителю стоит иметь компрессор или хотя бы манометр для его проверки.

Если автомобиль оснащен исправной системой контроля давления в шинах, отдельный манометр может не понадобиться. Также эксперт рекомендует иметь в багажнике буксировочный трос, пусковые провода или пусковой бустер.

Отдельно стоит заранее приобрести концентрат зимнего стеклоомывателя. Он пригодится, если прогнозируются ночные заморозки: соответствующее количество концентрата можно добавить в бачок в соответствии с инструкцией производителя, чтобы снизить риск замерзания жидкости.

"Еще понадобится фонарик, желательно налобный. Осенью темнеет рано, и если понадобится что-то делать с автомобилем, то в темноте налобный фонарик будет очень удобен. Руки остаются свободными, и вы всё видите", - отметил автоэксперт.

Кроме того, в багажнике стоит иметь рабочие перчатки, которые помогут защитить руки от грязи и царапин при работе с автомобилем.

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Об источнике: YouTube-канал Avtozvuk.ua - AutoBaza YouTube-канал "Avtozvuk.ua - AutoBaza" - канал сети магазинов, занимающейся продажей автоэлектроники, автохимии, автоаксессуаров и запчастей. На канале размещаются анонсы различных автомобильных мероприятий, видеорепортажи событий, обзоры и видеоролики на автомобильную тематику.

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