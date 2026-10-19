Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафы

Юрий Берендий
19 октября 2026, 14:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Автоинструктор назвал температурные показатели, при которых следует менять шины.

Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафы
Зимняя резина в 2026 году: когда переобувать автомобиль и оштрафуют ли за летние шины зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда менять шины на зимние в 2026 году
  • Предусмотрен ли штраф за летние шины зимой в Украине
  • Почему нужно переходить на зимние шины

Зимние шины стоит устанавливать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится на уровне +7 °C. Использование летних шин в холодную погоду ухудшает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь и повышает риск ДТП. Автоинструктор автошколы "Карат" и автоэксперт, автор YouTube-канала "АвтоТема", рассказали, когда следует переобувать автомобиль, предусмотрены ли за это штрафы в Украине и как выбрать зимние шины. Когда планировать сезонную замену шин и почему не стоит ждать первого снега - выяснял Главред.

видео дня

Когда переобувать автомобиль на зимние шины

Во время осеннего похолодания водителям важно учитывать не только дневную температуру, но и погодные условия ночью. Летние шины не рассчитаны на эксплуатацию в условиях гололеда и сильного похолодания.

Автоинструктор автошколы "Карат" отмечает, что свойства летних шин ухудшаются ещё до появления снега. Снижение температуры влияет на сцепление автомобиля с дорогой, а значит, и на безопасность движения.

"При температуре ниже +7–8 °C летние шины могут терять эластичность и хуже сцепляться с дорогой. Осенью погода переменчива: утром может быть гололед, а днём - дождь. Летняя резина не рассчитана на такие условия. Тормозной путь может увеличиваться, особенно на холодном мокром асфальте. Поэтому не стоит ждать первого снега", - отметил он.

Смотрите видео о том, когда ставить зимнюю резину, по ссылке в TikTok.

При какой температуре нужно менять летние шины на зимние

Единой календарной даты, утвержденной законодательно, для замены шин нет. Автоэксперт советует ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха, которая должна держаться на определенном уровне в течение нескольких дней.

"Переобувать автомобиль на зимние шины стоит тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне около +7 °C. Днём может быть теплее, а ночью - холоднее, поэтому важно учитывать общие погодные условия", - отметил автоэксперт канала "АвтоТема".

В то же время не стоит спешить с заменой, если после кратковременного похолодания прогнозируется устойчивое потепление. При высоких температурах зимняя резина может быстрее изнашиваться, ведь ее состав рассчитан на холодную погоду. Из-за этого шины могут раньше утратить свои свойства.

Однако и слишком долго откладывать переобувку не стоит. Когда температура понижается, летняя резина может терять эластичность, из-за чего автомобиль хуже сцепляется с дорогой и менее эффективно тормозит.

Предусмотрен ли штраф за использование летних шин зимой в Украине

Вопрос обязательной сезонной смены шин на автомобилях в Украине обсуждается на законодательном уровне. В то же время автоэксперт отмечает, что введение конкретных дат для замены шин и штрафов за несоблюдение таких требований пока остается предметом законодательных инициатив.

"Но это пока лишь законопроект. Отдельного требования с четко определенными датами сезонной замены шин пока нет. В то же время законодательство устанавливает требования к техническому состоянию шин и их соответствию условиям эксплуатации", - отметил блогер.

По его словам, требования к техническому состоянию шин уже существуют. В частности, речь идет о соответствии покрышек установленным нормам и состоянии протектора. В то же время вопрос ответственности именно за использование летней резины зимой требует уточнения с учетом действующих норм законодательства.

"На данный момент отдельный штраф именно за использование летних шин зимой не предусмотрен. Однако это не означает, что такая езда безопасна. Использовать летнюю резину в холодную погоду рискованно", - подчеркнул автоэксперт.

Почему зимние шины могут сокращать тормозной путь

Основное отличие зимней резины заключается не только в рисунке протектора, но и в составе материала. При низких температурах летние шины могут затвердевать и хуже обеспечивать контакт с дорожным покрытием.

Автоэксперт обращает внимание на изменение тормозных характеристик автомобиля при температуре около +7 °C. По его словам, разница может быть существенной даже тогда, когда дорога еще не покрыта снегом.

"Когда температура снижается примерно до +7 °C, тормозные характеристики летних шин могут ухудшаться. Это связано с тем, что резина становится более жесткой и хуже адаптируется к дорожному покрытию", - отметил специалист.

Смотрите видео о том, как зимние шины влияют на тормозной путь:

Зимняя резина сохраняет эластичность в холодную погоду, что помогает поддерживать надлежащее сцепление с дорогой. В то же время использование таких шин при высоких температурах может ускорять их износ.

Автоэксперт также предупреждает, что с понижением температуры тормозной путь на летних шинах может увеличиваться ещё больше. Однако конкретная разница зависит от состояния дорожного покрытия, скорости движения, модели шин и технического состояния автомобиля. Поэтому водителям не стоит полагаться на привычную тормозную дистанцию: на холодной или скользкой дороге автомобилю может потребоваться больше места для остановки.

Чем опасно затягивать с заменой шин

Осенние осадки и ночные заморозки могут создавать опасные условия для водителей, которые продолжают ездить на летней резине. Особенно сложной ситуация становится во время гололеда или замерзания мокрой дороги.

Автоэксперт предупреждает, что водителям не стоит ориентироваться только на собственный опыт торможения в тёплую погоду. На холодной дороге автомобилю может потребоваться значительно больше места для остановки.

"Если будет гололед или выпадет снег, автомобиль на летних шинах может потерять сцепление с дорогой. Если пойдет дождь, а затем вода замерзнет, движение станет особенно опасным. Даже на мокром покрытии при низких температурах летние шины могут работать хуже, а на льду риск потери управления существенно возрастает", - предупредил автоэксперт канала "АвтоТема".

Увеличение тормозного пути особенно опасно при движении на высокой скорости. Если водитель привык, что автомобиль останавливается на определённом расстоянии, после похолодания оно может существенно увеличиться. Из-за этого повышается риск столкновения с другими транспортными средствами или наезда на препятствие.

Когда лучше записываться на шиномонтаж

Водителям стоит заранее планировать сезонную замену шин, чтобы не откладывать её до первых заморозков. Когда выпадает первый снег, спрос на услуги шиномонтажа резко возрастает, а свободные места могут быть заняты на несколько дней вперёд.

Автоэксперт отмечает, что из-за очередей водителям иногда приходится ждать обслуживания, хотя продолжать движение на летних шинах в сложных погодных условиях опасно. Поэтому записываться на шиномонтаж лучше заранее, не дожидаясь резкого похолодания.

В то же время не стоит устанавливать зимние шины слишком рано, если среднесуточная температура остается высокой. Это поможет избежать излишнего износа резины и продлить срок её эксплуатации.

"Можно переобуться чуть раньше, но не стоит торопиться, если погода ещё тёплая. При высоких температурах зимняя резина быстрее изнашивается, поэтому важно правильно выбрать время для её использования", - добавил он

Как выбрать зимние шины для автомобиля

При выборе зимних шин следует учитывать состояние дорожного покрытия, условия эксплуатации автомобиля и характеристики протектора. От этих факторов зависит сцепление колес с дорогой.

Автоэксперт обращает внимание на то, что для городских поездок и движения по дорогам, которые регулярно очищают от снега, важно выбирать шины, соответствующие погодным условиям и характеристикам автомобиля. В то же время имеют значение качество шин, рисунок протектора и результаты испытаний конкретной модели.

Глубина протектора влияет на сцепление колес с дорожным покрытием, особенно на заснеженных дорогах. Однако при выборе зимних шин нужно учитывать не только этот показатель, но и состав резины, а также условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.

"При выборе зимних шин стоит обращать внимание на состояние и глубину протектора, ведь они влияют на сцепление с дорогой. В то же время важно учитывать и другие характеристики шин, а также условия, в которых вы ездите", - подчеркнул автоэксперт канала "АвтоТема".

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: "Автотема"

"Автотема" - это украинское информационное издание, специализирующееся на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, касающиеся водителей, и дает полезные рекомендации для автовладельцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:58Экономика
Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:45Синоптик
"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

14:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Последние новости

16:03

Детское Евровидение–2026: где смотреть финал и как голосовать за Украину

15:58

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:45

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:29

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способВидео

15:17

Без Киева соглашения не будет: в Кремле удивили заявлением о мирных переговорах

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
14:44

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

14:43

Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

14:34

"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

14:34

Стиралка сильно трясется во время отжима: как устранить проблему самостоятельно

Реклама
14:20

Кому требуется особое внимание: 4-месячные младенцы, страдающие молча

14:17

Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафыВидео

13:59

Правительство обновило условия "єОсели" для нескольких категорий граждан

13:52

Подбор запчастей по VIN-коду: где ошибаются чаще всего новости компании

13:43

"Сейчас с бывшим": Лорак сделала неожиданное заявление о Мурате Налчаджиоглу

13:43

Религиозные праздники ноября 2026 года: день Михаила, Андрея и начало поста

13:30

На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

13:26

Червивых яблок станет значительно меньше: зачем садоводы обертывают яблони картоном

13:23

Что сделать до Нового года, чтобы привлечь благосостояние и успех: 7 ритуалов

13:14

Трамп готовит новые уступки для России: что еще получит Путин и чего ждать Украине

12:58

Как сварить свеклу за 15 минут: секрет быстрого приготовления

Реклама
12:57

Посевной календарь на ноябрь 2026 года — благоприятные дни для сада и огорода

12:57

Гладиолусы отблагодарят пышным цветением: когда выкапывать луковицы и где их хранить

12:45

Ангел Victoria's Secret вышла на подиум спустя месяц после родов и поразила фигуройВидео

12:34

"Чтобы война закончилась": в США ответили, планируют ли встречу Трампа, Путина и Си

12:30

Гороскоп Таро на завтра 20 октября: Близнецам - свой день, Рыбам - выгорание

12:17

Кейт пошла против Уильяма из-за Гарри: в королевской семье - новый конфликт

12:08

Осталось пять лет: российскому шоумену подтвердили неутешительный диагноз

12:08

В Киеве ракетный удар повредил зоопарк "Зверополис" в ТРЦ "Космополит": что с животнымиФото

11:50

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

11:46

Проблема с воспитанием или хороший знак: почему дети подражают плохому поведению

11:40

Ночь, когда исчезает грань: когда в Украине будут отмечать Хэллоуин в 2026 году

11:24

Раненый звезда "Мастер шеф" вытянул побратима и прошел много километров

11:15

Более полумиллиона семей без света: Россия массированно атаковала энергетику Украины

11:12

Зеленский раскрыл подробности ночной баллистической атаки РФ и раскритиковал партнеровФото

11:03

Как за три минуты размягчить сливочное масло из холодильника — лайфхак

11:03

Зачем класть корицу в кошелек — секретный трюк для финансового успеха

10:57

Теннисистка Свитолина приняла тяжелое решение: о чем она сообщила

10:56

Лицо в синяках: жена Павлика показала артиста после экстренной операции

10:47

"Не техническая проблема": Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет Patriot

10:24

Вручную или в посудомоечной машине: как дешевле мыть посуду

Реклама
10:11

"Ничего не рассказывает": сын Королевой принял решение сбежать из РФ

09:55

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

09:51

Баллистика, крылатые ракеты и рой дронов: в ВС раскрыли подробности атаки РФ

09:37

Удар РФ по Киевщине: есть погибшая и раненые, людей ищут под завалами

09:29

Самый простой рецепт баклажанов на зиму — готовятся из четырёх ингредиентов

09:06

Судьбу Украины хотят решать без Киева и ЕС: Путин предложил саммит с Трампом и Си

08:39

Как сделать свечу из яблока, которая спасёт во время блэкаута - лайфхак

08:07

Партнеры снова не предупредили Украину о запуске баллистики по Киеву — СМИФото

07:41

Удар РФ по Днепру: пострадала 84-летняя женщина, под завалами могут оставаться люди

06:59

Победа без войны с Альянсом: Маляр объяснила, как Россия будет воевать с НАТОмнение

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять