Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафы

Автоинструктор назвал температурные показатели, при которых следует менять шины.

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Зимняя резина в 2026 году: когда переобувать автомобиль и оштрафуют ли за летние шины зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда менять шины на зимние в 2026 году

Предусмотрен ли штраф за летние шины зимой в Украине

Почему нужно переходить на зимние шины

Зимние шины стоит устанавливать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится на уровне +7 °C. Использование летних шин в холодную погоду ухудшает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь и повышает риск ДТП. Автоинструктор автошколы "Карат" и автоэксперт, автор YouTube-канала "АвтоТема", рассказали, когда следует переобувать автомобиль, предусмотрены ли за это штрафы в Украине и как выбрать зимние шины. Когда планировать сезонную замену шин и почему не стоит ждать первого снега - выяснял Главред.

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Когда переобувать автомобиль на зимние шины

Во время осеннего похолодания водителям важно учитывать не только дневную температуру, но и погодные условия ночью. Летние шины не рассчитаны на эксплуатацию в условиях гололеда и сильного похолодания.

Автоинструктор автошколы "Карат" отмечает, что свойства летних шин ухудшаются ещё до появления снега. Снижение температуры влияет на сцепление автомобиля с дорогой, а значит, и на безопасность движения.

"При температуре ниже +7–8 °C летние шины могут терять эластичность и хуже сцепляться с дорогой. Осенью погода переменчива: утром может быть гололед, а днём - дождь. Летняя резина не рассчитана на такие условия. Тормозной путь может увеличиваться, особенно на холодном мокром асфальте. Поэтому не стоит ждать первого снега", - отметил он.

Смотрите видео о том, когда ставить зимнюю резину, по ссылке в TikTok.

При какой температуре нужно менять летние шины на зимние

Единой календарной даты, утвержденной законодательно, для замены шин нет. Автоэксперт советует ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха, которая должна держаться на определенном уровне в течение нескольких дней.

"Переобувать автомобиль на зимние шины стоит тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне около +7 °C. Днём может быть теплее, а ночью - холоднее, поэтому важно учитывать общие погодные условия", - отметил автоэксперт канала "АвтоТема".

В то же время не стоит спешить с заменой, если после кратковременного похолодания прогнозируется устойчивое потепление. При высоких температурах зимняя резина может быстрее изнашиваться, ведь ее состав рассчитан на холодную погоду. Из-за этого шины могут раньше утратить свои свойства.

Однако и слишком долго откладывать переобувку не стоит. Когда температура понижается, летняя резина может терять эластичность, из-за чего автомобиль хуже сцепляется с дорогой и менее эффективно тормозит.

Предусмотрен ли штраф за использование летних шин зимой в Украине

Вопрос обязательной сезонной смены шин на автомобилях в Украине обсуждается на законодательном уровне. В то же время автоэксперт отмечает, что введение конкретных дат для замены шин и штрафов за несоблюдение таких требований пока остается предметом законодательных инициатив.

"Но это пока лишь законопроект. Отдельного требования с четко определенными датами сезонной замены шин пока нет. В то же время законодательство устанавливает требования к техническому состоянию шин и их соответствию условиям эксплуатации", - отметил блогер.

По его словам, требования к техническому состоянию шин уже существуют. В частности, речь идет о соответствии покрышек установленным нормам и состоянии протектора. В то же время вопрос ответственности именно за использование летней резины зимой требует уточнения с учетом действующих норм законодательства.

"На данный момент отдельный штраф именно за использование летних шин зимой не предусмотрен. Однако это не означает, что такая езда безопасна. Использовать летнюю резину в холодную погоду рискованно", - подчеркнул автоэксперт.

Почему зимние шины могут сокращать тормозной путь

Основное отличие зимней резины заключается не только в рисунке протектора, но и в составе материала. При низких температурах летние шины могут затвердевать и хуже обеспечивать контакт с дорожным покрытием.

Автоэксперт обращает внимание на изменение тормозных характеристик автомобиля при температуре около +7 °C. По его словам, разница может быть существенной даже тогда, когда дорога еще не покрыта снегом.

"Когда температура снижается примерно до +7 °C, тормозные характеристики летних шин могут ухудшаться. Это связано с тем, что резина становится более жесткой и хуже адаптируется к дорожному покрытию", - отметил специалист.

Смотрите видео о том, как зимние шины влияют на тормозной путь:

Зимняя резина сохраняет эластичность в холодную погоду, что помогает поддерживать надлежащее сцепление с дорогой. В то же время использование таких шин при высоких температурах может ускорять их износ.

Автоэксперт также предупреждает, что с понижением температуры тормозной путь на летних шинах может увеличиваться ещё больше. Однако конкретная разница зависит от состояния дорожного покрытия, скорости движения, модели шин и технического состояния автомобиля. Поэтому водителям не стоит полагаться на привычную тормозную дистанцию: на холодной или скользкой дороге автомобилю может потребоваться больше места для остановки.

Чем опасно затягивать с заменой шин

Осенние осадки и ночные заморозки могут создавать опасные условия для водителей, которые продолжают ездить на летней резине. Особенно сложной ситуация становится во время гололеда или замерзания мокрой дороги.

Автоэксперт предупреждает, что водителям не стоит ориентироваться только на собственный опыт торможения в тёплую погоду. На холодной дороге автомобилю может потребоваться значительно больше места для остановки.

"Если будет гололед или выпадет снег, автомобиль на летних шинах может потерять сцепление с дорогой. Если пойдет дождь, а затем вода замерзнет, движение станет особенно опасным. Даже на мокром покрытии при низких температурах летние шины могут работать хуже, а на льду риск потери управления существенно возрастает", - предупредил автоэксперт канала "АвтоТема".

Увеличение тормозного пути особенно опасно при движении на высокой скорости. Если водитель привык, что автомобиль останавливается на определённом расстоянии, после похолодания оно может существенно увеличиться. Из-за этого повышается риск столкновения с другими транспортными средствами или наезда на препятствие.

Когда лучше записываться на шиномонтаж

Водителям стоит заранее планировать сезонную замену шин, чтобы не откладывать её до первых заморозков. Когда выпадает первый снег, спрос на услуги шиномонтажа резко возрастает, а свободные места могут быть заняты на несколько дней вперёд.

Автоэксперт отмечает, что из-за очередей водителям иногда приходится ждать обслуживания, хотя продолжать движение на летних шинах в сложных погодных условиях опасно. Поэтому записываться на шиномонтаж лучше заранее, не дожидаясь резкого похолодания.

В то же время не стоит устанавливать зимние шины слишком рано, если среднесуточная температура остается высокой. Это поможет избежать излишнего износа резины и продлить срок её эксплуатации.

"Можно переобуться чуть раньше, но не стоит торопиться, если погода ещё тёплая. При высоких температурах зимняя резина быстрее изнашивается, поэтому важно правильно выбрать время для её использования", - добавил он

Как выбрать зимние шины для автомобиля

При выборе зимних шин следует учитывать состояние дорожного покрытия, условия эксплуатации автомобиля и характеристики протектора. От этих факторов зависит сцепление колес с дорогой.

Автоэксперт обращает внимание на то, что для городских поездок и движения по дорогам, которые регулярно очищают от снега, важно выбирать шины, соответствующие погодным условиям и характеристикам автомобиля. В то же время имеют значение качество шин, рисунок протектора и результаты испытаний конкретной модели.

Глубина протектора влияет на сцепление колес с дорожным покрытием, особенно на заснеженных дорогах. Однако при выборе зимних шин нужно учитывать не только этот показатель, но и состав резины, а также условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.

"При выборе зимних шин стоит обращать внимание на состояние и глубину протектора, ведь они влияют на сцепление с дорогой. В то же время важно учитывать и другие характеристики шин, а также условия, в которых вы ездите", - подчеркнул автоэксперт канала "АвтоТема".

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

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Об источнике: "Автотема" "Автотема" - это украинское информационное издание, специализирующееся на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, касающиеся водителей, и дает полезные рекомендации для автовладельцев.

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