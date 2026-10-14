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Что положить в машину перед похолоданием: 5 важных вещей для каждого водителя

Марина Иваненко
14 октября 2026, 04:44
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Как подготовить автомобиль к первым заморозкам? Рассказываем, что стоит держать в багажнике и как проверить аккумулятор, шины и жидкости.
Как собрать зимний набор для автомобиля
Как собрать зимний набор для автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что положить в автомобиль перед первыми заморозками
  • Как подготовить машину к холодам

Первые осенние заморозки могут застать водителей врасплох: утром лобовое стекло покрывается льдом, аккумулятору становится труднее запускать двигатель, а мокрая дорога превращается в скользкую поверхность. Чтобы холодные утра и непредвиденные ситуации не стали неприятным сюрпризом, стоит заранее подготовить автомобиль к зимнему сезону. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание zprz.city, подготовка автомобиля к холодам предполагает не только проверку его технического состояния, но и наличие необходимых вещей, которые могут пригодиться в дороге.

Что обязательно должно быть в автомобиле

Скребок для стекол и щетка для снега

Эти инструменты помогут очистить окна, крышу, зеркала и фары от льда и снега. Нельзя поливать замерзшее стекло горячей водой: из-за резкого перепада температур оно может треснуть.

Пусковые провода или автономное пусковое устройство

На морозе эффективность аккумулятора снижается, поэтому запуск двигателя может затрудниться. Пусковые провода позволяют воспользоваться помощью другого автомобиля, а компактный бустер может помочь запустить двигатель самостоятельно. Важно соблюдать инструкции производителя при подключении устройств.

Зимняя жидкость для омывателя стекла

Летнюю жидкость для омывателя стекол нужно заранее заменить на морозостойкую. Также следует проверить, не осталась ли в системе вода, которая может замерзнуть и повредить бачок, трубки или насос.

Теплая одежда и перчатки

Во время замены колеса или ожидания технической помощи на морозе тело быстро теряет тепло. В багажнике стоит держать теплые и рабочие перчатки, шапку, одеяло и запасные носки.

Аварийный фонарик

Осенью и зимой темнеет рано, поэтому дополнительный источник света пригодится при остановке на обочине или проверке автомобиля. Перед поездкой нужно убедиться, что аккумулятор фонарика заряжен, или взять запасные батарейки.

Видео о том, что должно быть в машине каждого водителя зимой, можно посмотреть здесь:

Что еще стоит положить в багажник

Для дальних поездок и передвижения по загородным дорогам автомобильный набор целесообразно дополнить вещами, которые помогут в случае поломки или вынужденной остановки.

Светоотражающий жилет и знак аварийной остановки

Они помогут сделать автомобиль более заметным для других участников движения и повысить безопасность водителя, если придется выйти на дорогу.

Портативный аккумулятор с кабелем

На холоде аккумулятор смартфона может разряжаться быстрее. Внешний аккумулятор поможет поддерживать связь и при необходимости вызвать помощь.

Небольшая лопата и автомобильный компрессор

Лопата может пригодиться, если колеса застрянут в снегу, а компрессор поможет проверить и при необходимости подкачать шины.

Аптечка, питьевая вода и запас еды

Эти вещи особенно важны во время длительных путешествий, когда из-за непогоды или поломки приходится долго ждать помощи.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика / Главред

Что нужно проверить перед наступлением холодов

Даже хорошо укомплектованный багажник не заменит технической подготовки автомобиля. Перед первыми заморозками стоит обратить внимание на несколько важных деталей.

Аккумулятор

Если стартер вращается медленно или двигатель запускается с трудом, нужно проверить состояние аккумулятора и систему зарядки. При необходимости следует провести диагностику и заменить изношенную батарею.

Шины

Переход на зимнюю резину стоит планировать с учётом погоды и температуры. Когда температура стабильно опускается ниже +7 °C, зимние шины обычно обеспечивают лучшие характеристики в холодных условиях. Также необходимо проверить состояние протектора и давление в шинах.

Стеклоочистители и охлаждающая жидкость

Изношенные щетки стеклоочистителей следует заменить, чтобы они эффективно удаляли воду и грязь со стекол. Кроме того, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости и её морозостойкость, чтобы система охлаждения была готова к низким температурам.

Что нельзя оставлять в автомобиле на морозе

Некоторые вещи лучше не хранить в машине зимой. В частности, газированные напитки в бутылках могут замерзнуть, а жидкость при расширении способна повредить тару. Аэрозольные баллончики также не следует оставлять в автомобиле, если производитель не допускает их хранения при соответствующей температуре.

Особое внимание стоит уделить предметам, которые лежат в салоне без надлежащего крепления. При резком торможении тяжелые предметы могут перемещаться с большой силой и травмировать пассажиров. Инструменты и другое снаряжение лучше надежно закреплять в багажнике.

Во время ремонта автомобиля нельзя работать под ним, если он удерживается только домкратом: для этого нужны соответствующие опоры и безопасные условия. Также нельзя прогревать двигатель в закрытом гараже из-за опасности скопления угарного газа.

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