Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Летняя резина становится опасной: когда на самом деле пора менять шины

Марина Иваненко
8 октября 2026, 09:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Когда менять летние шины на зимние и почему не стоит ждать первого снега? Рассказываем, при какой температуре водителям пора отправляться на шиномонтаж.
Как определить подходящее время для замены шин
Как определить подходящее время для замены шин / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Когда пора менять летние шины на зимние
  • Почему главный ориентир - температура +7 °C
  • Кому стоит переобуть автомобиль раньше других

С наступлением первых осенних похолоданий перед каждым автовладельцем встает традиционный, но чрезвычайно важный вопрос - когда именно пора менять летние шины на зимние. Универсальной календарной даты для посещения шиномонтажа не существует, ведь погода каждый год меняется по-разному. Однако есть четкое и проверенное практикой правило, от соблюдения которого напрямую зависят безопасность водителя, пассажиров и пешеходов. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным издания Molbuk.ua, главным и объективным ориентиром для водителей является среднесуточная температура воздуха, которая опускается до примерно +7 °C. Именно при такой температуре химический состав летней резины начинает менять свои свойства: шина теряет необходимую эластичность, "дубеет" и перестает обеспечивать надлежащее сцепление с асфальтом. Это существенно ухудшает управляемость автомобиля, делает его менее предсказуемым в поворотах и значительно удлиняет тормозной путь даже на сухом покрытии.

видео дня

Не стоит ждать первого снега, сильного гололеда или образования очередей у шиномонтажей. Готовить автомобиль к холодному сезону лучше заранее, ориентируясь прежде всего на фактические погодные условия.

Кому стоит поменять шины раньше

График замены шин может существенно отличаться в зависимости от того, как и где именно эксплуатируется транспортное средство. Специалисты выделяют несколько категорий водителей, которым следует позаботиться о зимней резине чуть раньше других.

Водителям с большим ежедневным пробегом

Если автомобиль активно используется каждый день, а маршруты пролегают по всему региону, риск попасть в внезапный заморозок возрастает. Особенно это касается тех, кто много времени проводит за рулем и не может отложить поездку из-за ухудшения погоды.

Видео о том, когда стоит переобуть автомобиль, можно посмотреть здесь:

Тем, кто ездит рано утром или поздно вечером

В темное время суток температура дорожного покрытия может быть значительно ниже, чем днем. На мостах, путепроводах и затененных участках может образовываться невидимая тонкая корка льда, которую называют "черным льдом". Она способна появиться даже тогда, когда дневной термометр показывает стабильный "плюс".

Любителям загородных поездок и трасс

За пределами населенных пунктов температура воздуха может быть ниже, чем в плотно застроенном и прогретом городе. Кроме того, на трассе автомобили обычно движутся с более высокой скоростью, поэтому состояние и соответствие шин погодным условиям имеют особое значение.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Тем, кто ездит в горные районы

В горах погодные условия могут меняться очень быстро. Гололед, мокрый снег или туман могут появиться внезапно, поэтому для водителей, которые часто путешествуют по горным и предгорным районам, своевременная замена шин особенно важна.

На какие даты и события не стоит ориентироваться

Среди водителей до сих пор бытует немало мифов о сроках замены шин. Некоторые привыкли приурочивать визит в мастерскую к началу отопительного сезона, официальному переходу на зимнее время или конкретной дате в календаре, например 1 ноября.

Однако такие критерии носят чисто формальный характер и не отражают реальных дорожных условий. Погода в разных регионах может существенно отличаться, а похолодание в один год может наступить значительно раньше или позже.

Зимние шины созданы для эффективной работы при низких температурах благодаря более мягкому составу резины и специальному рисунку протектора с ламелями. Именно поэтому стабильное снижение среднесуточной температуры до отметки около +7 °C является главным сигналом для подготовки автомобиля к холодному сезону.

В то же время не стоит ждать момента, когда на дорогах уже появится снег или гололед. Замена шин заранее позволяет избежать спешки и очередей на шиномонтажах и, что важнее, не застать первое резкое похолодание на летней резине.

Читайте также:

Об источнике: "Молодой буковинец" (molbuk.ua)

"Молодой буковинец" (molbuk.ua) - одно из старейших и наиболее влиятельных общественно-политических изданий Черновицкой области и Западной Украины. Основанное в 1967 году, сегодня оно работает как мощный независимый информационный портал, освещающий региональные и общенациональные новости, публикующий аналитику и предоставляющий важные социально-бытовые инструкции. Благодаря высокому уровню доверия со стороны аудитории издание регулярно сотрудничает с государственными структурами и международными организациями, в частности с ГСЧС и ЮНИСЕФ, распространяя официальные рекомендации для населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто автомобили интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не будут длительными": оптимистичный прогноз отключений света зимой

"Не будут длительными": оптимистичный прогноз отключений света зимой

10:18Энергетика
Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль "Гераней"

Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль "Гераней"

09:49Война
Затяжная магнитная буря охватывает Землю: когда колебания достигнут 5 баллов

Затяжная магнитная буря охватывает Землю: когда колебания достигнут 5 баллов

08:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчину

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчину

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

Последние новости

10:31

Не только из-за дверцы: почему в морозилке образуется толстая "шуба" из льда

10:19

У войны только два финала: Портников о бессмысленных спорах об условиях мирамнение

10:19

Экономия на отоплении до 20 %: что нужно сделать со шторами зимой

10:18

"Не будут длительными": оптимистичный прогноз отключений света зимой

10:09

В Украине начались экстренные отключения: какие области остались без света

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
09:49

Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль "Гераней"

09:49

Летняя резина становится опасной: когда на самом деле пора менять шины

09:29

Идеальное тесто на вареники и пельмени – лучший рецепт от хозяйки

09:25

Чеснок не замерзнет зимой: чем нужно срочно укрыть грядки

Реклама
09:05

Тарелки подождут: почему не стоит мыть посуду, пока в доме гости

09:03

Не сода и уксус: что поможет вернуть пожелтевшим оконным рамам белоснежный вид

08:41

Затяжная магнитная буря охватывает Землю: когда колебания достигнут 5 баллов

08:14

ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы РФ по захвату важного участка фронта

07:53

Удар РФ по жилому дому в Прилуках: число погибших выросло до 22Фото

07:28

Гороскоп Таро на завтра 9 октября: Козерогу - осторожность, Рыбам - говорить

07:23

В Башкортостане после атаки горит одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома"

07:09

Уильям в ярости: Гарри готовит удар для королевской семьи

06:54

"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

05:32

Озимый лук даст рекордный урожай: лучшие дни для посадки в 2026 годуВидео

05:10

Все станет на свои места: какие знаки зодиака обретут желанное облегчение

Реклама
04:32

Как быстро очистить диван от шерсти: эксперт посоветовал самый простой способ

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 44 с

03:30

Зола не для всех грядок: где популярная подкормка может навредить

03:10

Солнце наносит новый удар: мощный шторм может достичь Земли, названы сроки

02:54

Не только молоко и масло: что добавить в воду для идеального картофельного пюре

02:22

Как правильно хранить запасы воды дома — важные правила безопасности

01:01

Новый обстрел ракетами и дронами: Жданов назвал сроки и цели атаки РФ

00:07

Черника даст рекордный урожай: что положить под куст в октябре

00:00

"Будет тяжёлая зима": тревожный прогноз военного из-за массированных ударов РФ

07 октября, среда
23:31

Войска РФ имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

22:59

Наступление РФ захлебнулось, Москва отступает на Донбассе - NYT

22:49

Зачем сыпать сахар в барабан стиральной машины: старый трюк снова в модеВидео

22:24

Почему моряки бросали сало в воду перед остановкой или штормом — важная причина

22:11

Можно ли сажать почти до зимы: раскрыт главный ориентир для садоводовВидео

21:54

Звезда "Звездных войн" стал неузнаваемым: в чем причина

21:22

Почему нельзя носить одну и ту же одежду два дня подряд — в этом таится опасность

21:04

Цены на бензин могут снова пойти вверх: раскрыт возможный сценарий

20:55

Протирание холодильника лимонным соком — результат превзойдёт все ожидания

20:45

Путин сделал себе кровавый "подарок": Зеленский жестко отреагировал на массированный ударФото

20:22

Зачем натирать окна крепким чаем — исчезнет распространенная проблема при уборке

Реклама
19:59

В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

19:58

Унитаз засияет без дорогих средств: домашний трюк удивит результатомВидео

19:55

Чешуйницы в ванной исчезнут за ночь: поможет простая ловушка

19:26

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

19:18

"Вы не спрячетесь": Буданов сделал жесткое предупреждение пилотам РФ после удара по ПрилукамФото

19:14

Украинский фильм опередил технологии на десятилетие: что увидели зрители в 1967 годуВидео

19:10

Война вышла на самую разрушительную стадию: Яли назвал, сколько она продлитсямнение

19:08

Путин готовится к новой войне: эксперт назвал причину и вероятные сроки

18:51

Неравные условия: политолог заявил о признаках использования админресурса на выборах ректора КНУ

18:43

Известковый налет исчезает за мгновения: ванная комната станет безупречно чистойВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять