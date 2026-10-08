Летняя резина становится опасной: когда на самом деле пора менять шины

Когда менять летние шины на зимние и почему не стоит ждать первого снега? Рассказываем, при какой температуре водителям пора отправляться на шиномонтаж.

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Как определить подходящее время для замены шин / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Когда пора менять летние шины на зимние

Почему главный ориентир - температура +7 °C

Кому стоит переобуть автомобиль раньше других

С наступлением первых осенних похолоданий перед каждым автовладельцем встает традиционный, но чрезвычайно важный вопрос - когда именно пора менять летние шины на зимние. Универсальной календарной даты для посещения шиномонтажа не существует, ведь погода каждый год меняется по-разному. Однако есть четкое и проверенное практикой правило, от соблюдения которого напрямую зависят безопасность водителя, пассажиров и пешеходов. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным издания Molbuk.ua, главным и объективным ориентиром для водителей является среднесуточная температура воздуха, которая опускается до примерно +7 °C. Именно при такой температуре химический состав летней резины начинает менять свои свойства: шина теряет необходимую эластичность, "дубеет" и перестает обеспечивать надлежащее сцепление с асфальтом. Это существенно ухудшает управляемость автомобиля, делает его менее предсказуемым в поворотах и значительно удлиняет тормозной путь даже на сухом покрытии.

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Не стоит ждать первого снега, сильного гололеда или образования очередей у шиномонтажей. Готовить автомобиль к холодному сезону лучше заранее, ориентируясь прежде всего на фактические погодные условия.

Кому стоит поменять шины раньше

График замены шин может существенно отличаться в зависимости от того, как и где именно эксплуатируется транспортное средство. Специалисты выделяют несколько категорий водителей, которым следует позаботиться о зимней резине чуть раньше других.

Водителям с большим ежедневным пробегом

Если автомобиль активно используется каждый день, а маршруты пролегают по всему региону, риск попасть в внезапный заморозок возрастает. Особенно это касается тех, кто много времени проводит за рулем и не может отложить поездку из-за ухудшения погоды.

Видео о том, когда стоит переобуть автомобиль, можно посмотреть здесь:

Тем, кто ездит рано утром или поздно вечером

В темное время суток температура дорожного покрытия может быть значительно ниже, чем днем. На мостах, путепроводах и затененных участках может образовываться невидимая тонкая корка льда, которую называют "черным льдом". Она способна появиться даже тогда, когда дневной термометр показывает стабильный "плюс".

Любителям загородных поездок и трасс

За пределами населенных пунктов температура воздуха может быть ниже, чем в плотно застроенном и прогретом городе. Кроме того, на трассе автомобили обычно движутся с более высокой скоростью, поэтому состояние и соответствие шин погодным условиям имеют особое значение.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Тем, кто ездит в горные районы

В горах погодные условия могут меняться очень быстро. Гололед, мокрый снег или туман могут появиться внезапно, поэтому для водителей, которые часто путешествуют по горным и предгорным районам, своевременная замена шин особенно важна.

На какие даты и события не стоит ориентироваться

Среди водителей до сих пор бытует немало мифов о сроках замены шин. Некоторые привыкли приурочивать визит в мастерскую к началу отопительного сезона, официальному переходу на зимнее время или конкретной дате в календаре, например 1 ноября.

Однако такие критерии носят чисто формальный характер и не отражают реальных дорожных условий. Погода в разных регионах может существенно отличаться, а похолодание в один год может наступить значительно раньше или позже.

Зимние шины созданы для эффективной работы при низких температурах благодаря более мягкому составу резины и специальному рисунку протектора с ламелями. Именно поэтому стабильное снижение среднесуточной температуры до отметки около +7 °C является главным сигналом для подготовки автомобиля к холодному сезону.

В то же время не стоит ждать момента, когда на дорогах уже появится снег или гололед. Замена шин заранее позволяет избежать спешки и очередей на шиномонтажах и, что важнее, не застать первое резкое похолодание на летней резине.

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