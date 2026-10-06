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Что означает мигающий красный сигнал светофора: можно ли ехать дальше

Мария Николишин
6 октября 2026, 12:18
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Водитель обязан полностью остановить автомобиль перед стоп-линией и только после этого оценить возможность проезда.
Что означает мигающий красный сигнал светофора: можно ли ехать дальше
Мигание не означает поломку светофора / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Чем мигающий красный отличается от обычного
  • Что делать водителю перед стоп-линией

Сейчас светофоры можно встретить почти на каждом перекрестке. Их сигналы понятны как водителям, так и пешеходам. Однако иногда они могут показывать странные сигналы и мигать одним из цветов.

Главред решил разобраться, что означает, когда на светофоре мигает красный сигнал.

видео дня

Можно ли ехать на мигающий красный сигнал

Мигающий красный сигнал светофора приравнивается к знаку STOP и обязывает водителя полностью остановить транспортное средство перед стоп-линией. Мигание огня не является признаком технической неисправности оборудования и не разрешает проезд перекрестка без остановки, пишет El Cronista.

В частности, в Колумбии дорожные службы применяют режим мигания не постоянно, а в отдельные периоды суток или при определенных условиях движения. Светофор в таком режиме выходит из привычного цикла "красный - желтый - зеленый" и работает как средство распределения транспортных потоков на перекрестке.

После остановки водитель должен оценить дорожную обстановку и уступить дорогу тем, кто имеет преимущество. Продолжать движение разрешается только тогда, когда маневр безопасен.

Что означает мигающий желтый сигнал

Два мигающих сигнала внешне похожи, однако команды для водителя дают противоположные по строгости. Красный предполагает полную остановку транспортного средства, тогда как желтый лишь предупреждает о необходимости повышенного внимания за рулем.

Какая дополнительная функция мигающих сигналов

Министерство транспорта Колумбии указывает на еще одну функцию мигающих огней - разграничение перекрестков с разными уровнями приоритета. Для водителей это фактически визуальная подсказка о том, кто кому уступает.

Желтый мигающий сигнал устанавливают для направления, имеющего приоритет. Красный включают для транспортных средств, приближающихся к перекрестку со второстепенной дороги или направления с более низким уровнем приоритета.

Светофоры с необычной дополнительной секцией в виде красного круга – видео:

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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