На светофорах в Украине появился новый красный кружок: о чем он информирует

Цель модернизации — сокращение числа ДТП.

Новый светофор в Украине

Вы узнаете:

Где устанавливают светофоры с новым сигналом

О чем сообщает красный круг

Без светофоров трудно представить современный мир. Их устанавливают на многих дорогах, что позволяет координировать движение автомобилей. Светофоры бывают с тремя сигналами или с дополнительной секцией. Но в Украине появился новый, совсем не похожий на другие светофор, который удивляет многих водителей.

Главред решил разобраться, какой новый светофор появился в Украине.

Где установили новый светофор

В КГГА рассказали, что на Михайловской площади в Киеве заработал первый светофор нового образца с дополнительным красным сигналом.

Устройство оснащено световым контуром на секции, регулирующей поворот направо.

Как выглядит новый светофор / фото: kyivcity.gov.ua

Что означает красный кружок на светофоре

Известно, что красный кружок изображен на дополнительной секции светофора и чередуется с зеленой стрелкой. То есть, когда горит стрелка, маневр автомобиля разрешен, а появление красного контура означает полный запрет движения.

Отмечается, что такое решение исключает ошибки из-за усталости или плохой видимости.

"Раньше водители могли не заметить выключенную секцию, что приводило к опасным ситуациям. Четкий сигнал информирует о запрете в любое время суток. Это нововведение соответствует требованиям обновленного стандарта ДСТУ 4092:2024", — говорится в сообщении.

Как проезжать светофор с дополнительной секцией – видео:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация — местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

