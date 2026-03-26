На светофорах в Украине появился новый красный кружок: о чем он информирует

Без светофоров трудно представить современный мир. Их устанавливают на многих дорогах, что позволяет координировать движение автомобилей. Светофоры бывают с тремя сигналами или с дополнительной секцией. Но в Украине появился новый, совсем не похожий на другие светофор, который удивляет многих водителей.
Где установили новый светофор
В КГГА рассказали, что на Михайловской площади в Киеве заработал первый светофор нового образца с дополнительным красным сигналом.
Устройство оснащено световым контуром на секции, регулирующей поворот направо.
Что означает красный кружок на светофоре
Известно, что красный кружок изображен на дополнительной секции светофора и чередуется с зеленой стрелкой. То есть, когда горит стрелка, маневр автомобиля разрешен, а появление красного контура означает полный запрет движения.
Отмечается, что такое решение исключает ошибки из-за усталости или плохой видимости.
"Раньше водители могли не заметить выключенную секцию, что приводило к опасным ситуациям. Четкий сигнал информирует о запрете в любое время суток. Это нововведение соответствует требованиям обновленного стандарта ДСТУ 4092:2024", — говорится в сообщении.
Как проезжать светофор с дополнительной секцией – видео:
Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)
