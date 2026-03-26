На светофорах в Украине появился новый красный кружок: о чем он информирует

Мария Николишин
26 марта 2026, 16:33
Цель модернизации — сокращение числа ДТП.
Новый светофор в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, kyivcity.gov.ua

Без светофоров трудно представить современный мир. Их устанавливают на многих дорогах, что позволяет координировать движение автомобилей. Светофоры бывают с тремя сигналами или с дополнительной секцией. Но в Украине появился новый, совсем не похожий на другие светофор, который удивляет многих водителей.

Главред решил разобраться, какой новый светофор появился в Украине.

Где установили новый светофор

В КГГА рассказали, что на Михайловской площади в Киеве заработал первый светофор нового образца с дополнительным красным сигналом.

Устройство оснащено световым контуром на секции, регулирующей поворот направо.

Как выглядит новый светофор / фото: kyivcity.gov.ua

Что означает красный кружок на светофоре

Известно, что красный кружок изображен на дополнительной секции светофора и чередуется с зеленой стрелкой. То есть, когда горит стрелка, маневр автомобиля разрешен, а появление красного контура означает полный запрет движения.

Отмечается, что такое решение исключает ошибки из-за усталости или плохой видимости.

"Раньше водители могли не заметить выключенную секцию, что приводило к опасным ситуациям. Четкий сигнал информирует о запрете в любое время суток. Это нововведение соответствует требованиям обновленного стандарта ДСТУ 4092:2024", — говорится в сообщении.

Как проезжать светофор с дополнительной секцией – видео:

Читайте также:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация — местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

Закончится ли война в ближайшее время: Зеленский сделал ряд заявлений

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

18:08

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

17:36

Весна преподнесет сюрприз: погода в Тернопольской области скоро порадует теплом

17:35

Почему благотворители выбрасывают пожертвования граждан — сотрудница удивилаВидео

17:20

Дизайнеры назвали 6 вещей, которые нужно немедленно убрать из гостиной весной

17:13

"В розыске": известного артиста задержали ТЦК в Чернигове

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
17:12

Получится идеально обжаренный лук: щепотку чего следует добавить прямо на сковороду

17:07

Гороскоп на апрель 2026: один знак зодиака станет героем месяцаВидео

16:57

Желтизна и разводы исчезнут за считанные минуты: как вымыть окна до блескаВидео

16:33

На светофорах в Украине появился новый красный кружок: о чем он информируетВидео

Реклама
16:32

Закончится ли война в ближайшее время: Зеленский сделал ряд заявлений

16:31

В Ровенскую область надвигается потепление: синоптики назвали дату смены погоды

16:04

"Это был маразм": предательница Марченко "решила учить" Игоря Кондратюка

15:55

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

15:54

В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно

15:51

Житомирскую область охватит резкое потепление: когда ожидается +20 градусов

15:46

Олень Борис выжил, но лишился рогов после аварии: как он выглядит сейчасВидео

15:46

Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026: алмазный и радужный эффектВидео

15:30

Партия Гетманцева, Кима, Терехова и Вилкула обошла "Слугу народа" по результатам опроса СОЦИС

15:10

Собаки сбежали от похитителей и преодолели 17 километров — трогательная история

14:44

Никакой не "творог": как на украинском правильно назвать этот кисломолочный продукт

Реклама
14:39

Довольный "тамбовский волк" Жидков появился на свежем фото с женой

14:21

Гороскоп Таро на завтра 27 марта: Близнецам - настойчивость, Стрельцам - слушать

14:17

"Заменила все документы": LELEKA отказалась от своей фамилии

14:09

В Украине подорожает одна валюта: когда ожидать скачка курса

13:53

Гороскоп на завтра, 27 марта: Ракам - радость, Весам - страх

13:51

РФ начала весеннее наступление: сержант раскрыл детали

13:25

Ким о будущем Вооруженных сил: Я сторонник контрактной армии

13:15

Спасет сад от болезней и вредителей: чем и когда опрыскивать деревья весной

13:11

Теплый период подходит к концу: уже совсем скоро в Украину ворвётся холод

13:07

"Спрашивают о любимых": Билык сделала неожиданный шаг для Дикусара

12:27

Украина - на грани финансовой катастрофы: НБУ предупредил о новом ударе по кошелькам

12:21

Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Зеленский раскрыл планы врага

12:11

Новый порядок мобилизации с 1 апреля: что изменится и кого вызовут в ТЦК первыми

12:08

Как стильно украсить пасхальный стол по-украински: шеф-повар дала совет

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

11:48

Уже в 2026 году: РФ готовит военные операции в странах НАТО, подробности

11:43

Когда сажать картошку в апреле 2026: точные даты по регионамВидео

11:35

Солнце и верёвка портят полотенца: как правильно сушить белье на улице

11:29

Не краффин и не панеттоне: какую паску спечь, чтобы удивить гостей

11:10

"Сбросил целых 20 килограмм": звезда "Зимородка" преобразился до неузнаваемости

Реклама
11:07

Паска в 2026 году поразит своей ценой: сколько теперь стоят ингредиенты

10:58

"Люблю свою страну": турецкие власти выдали ордер на арест Ханде Эрчел

10:50

Оккупанты остались без снабжения: партизаны уничтожили важный объект

10:30

Россияне атаковали Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшиеФото

09:58

"Еще покажет нам": Педан раскрыл причины внезапного исчезновения Фреймут

09:57

Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus, и назвал причину

09:56

Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в ОдессеФото

09:53

Звезду "Сватов" переехала машина: в каком состоянии путинистка

09:21

Паска на закваске, декор и мясные блюда: Мартыновская о пасхальных трендах 2026Видео эксклюзив

09:02

Эти даты изменят все: астрологи назвали самый удачный день апреля для каждого знака

