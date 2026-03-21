Просто убрать — недостаточно: как правильно подготовить зимние шины к хранению

Зимние шины необходимо тщательно подготовить, чтобы защитить их от высыхания.

Что нужно сделать с зимними шинами / коллаж: Главред, фото: pixabay

Совсем скоро украинским водителям нужно будет заменять зимние шины на летние. Но прежде чем отправить зимнюю резину на хранение до следующего сезона, ее нужно правильно подготовить.

Главред решил разобраться, что нужно сделать с зимними шинами перед хранением.

Почему шины нужно готовить к хранению

Эксперты Eurokoleso рассказывают, что после использования шины нужно правильно подготовить к следующему сезону, чтобы защитить их от высыхания, появления микротрещин и деформации протектора.

Если же хранить шины неправильно, они могут повредиться, и использовать их следующей зимой не получится.

Чем можно обработать зимние шины перед хранением

Отмечается, что для обработки зимних шин перед хранением на лето нужно использовать специальные кондиционеры или консерванты для резины.

Такие средства содержат силиконовые или полимерные компоненты, которые восстанавливают эластичность поверхности и уменьшают воздействие кислорода и ультрафиолета.

После нанесения они образуют защитную пленку, которая помогает сохранить структуру резиновой смеси во время длительного хранения.

Нужно ли мыть зимние шины перед хранением

Перед хранением шины обязательно нужно тщательно очистить. За зимний сезон на протекторе скапливается большое количество грязи, дорожной соли и химических реагентов. Если оставить их на резине, они будут постепенно разрушать структуру материала.

Для наилучшего результата зимние шины нужно промыть водой с автомобильным шампунем или нейтральным моющим средством, после чего хорошо высушить.

Как хранить шины / Инфографика: Главред

Как избежать быстрого старения шин – видео:

Об источнике: Eurokoleso

