Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупик

Вы узнаете:
- Правильно ли автомобили движутся по кольцевому перекрестку
- Какой водитель должен уступить дорогу другому
Тесты по ПДД бывают разными, но их главное преимущество в том, что они не только помогают выучить правила, но и могут освежить знания даже опытных водителей. Такие задания не отнимают много времени, но приносят большую пользу.
Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге и ответить: кто из водителей должен уступить дорогу на кольцевом перекрестке?
Варианты ответа:
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Объяснение задачи
На изображении видно круговой перекресток, обозначенный соответствующим дорожным знаком 4.10 "Кольцевое движение", и два автомобиля. Они уже движутся по кругу и собираются съехать с кольца.
Важно отметить, что водитель желтого автомобиля съезжает с правой полосы, а водитель красного — с левой. У многих может возникнуть вопрос: а не нарушает ли водитель красного автомобиля правила? Ответ можно найти в пункте 10.5 ПДД, где сказано, что выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.
Собственно, из этого пункта можно понять, что водитель красного автомобиля не нарушает правила, а также он должен уступить дорогу. Ведь к этой ситуации можно применить еще один пункт, а именно 10.3, в котором говорится, что при одновременном перестроении транспортных средств дорогу должен уступить водитель, находящийся слева, водителю, находящемуся справа.
Таким образом, в этой ситуации водитель красного автомобиля правила не нарушает, но он должен уступить дорогу водителю желтого.
Правильный вариант ответа – 2.
Запутанный тест по ПДД для водителей – видео:
Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
