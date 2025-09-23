Укр
Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины

Руслана Заклинская
23 сентября 2025, 02:33
Закон позволяет патрульным останавливать авто даже без превышения скорости или других очевидных нарушений.
Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины
Когда водителя могут остановить без нарушений правил / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Патрульная полиция Волынской области

Вы узнаете:

  • Какие самые распространенные и менее очевидные причины остановки авто
  • Могут ли остановить авто за грязные номерные знаки
  • Может ли остановить полиция из-за технического состояния авто

Часто водители ошибочно считают, что патрульные имеют право авто останавливать их только в случае явного нарушения правил дорожного движения. На самом деле закон предоставляет полиции немалый арсенал оснований для остановки и часто они совсем не связаны с превышением скорости или другими явными нарушениями.

Закон Украины "О Национальной полиции" четко определяет основания для остановки автомобиля. Самая распространенная причина остановки - нарушение правил дорожного движения.

Полицейский имеет право остановить транспортное средство, если водитель нарушил правила дорожного движения. При этом полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки.

Кроме этого, причиной остановки могут быть и очевидные признаки технической неисправности. Если транспортное средство имеет явные признаки технической неисправности, такие как неисправные фары, поврежденное лобовое стекло или другие дефекты, полицейский имеет право остановить его для проверки.

Если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, полицейский также имеет право остановить транспортное средство. А если транспортное средство находится в розыске, полицейский имеет право остановить его для проверки.

Могут ли остановить авто из-за состояния и внешнего вида

Состояние самого автомобиля тоже часто становится причиной остановки. Загрязненные номера, грязные фары или лобовое стекло привлекают внимание полицейских. Это не только вопрос эстетики - нечеткие или загрязненные номера запрещены законом, а запущенный вид авто может свидетельствовать о технических неисправностях.

Особое внимание уделяется тонировке стекла. В Украине лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, передние боковые - 70%, зеркальная тонировка запрещена полностью. Автомобили с сильной тонировкой или "зеркальными" стеклами патрульные останавливают немедленно.

Также основанием для остановки может быть дымный выхлоп. Густой дым из трубы сигнализирует о возможных проблемах с двигателем и является причиной для проверки

Потребность в помощи

Полицейский имеет право остановить автомобиль, если возникает необходимость привлечь водителя к оказанию помощи. Это может касаться:

  • помощи другим участникам дорожного движения, которые попали в затруднительное положение;
  • содействия полиции при оформлении административных протоколов или материалов дорожно-транспортных происшествий;
  • участия водителя в качестве свидетеля при расследовании ДТП или правонарушений.
Остановка из-за ограничений и сигналов

Если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения, полицейский обязан остановить транспортное средство, нарушающее это решение. Также полицейский имеет право остановить транспортное средство, если:

  • способ закрепления груза создает угрозу безопасности других участников движения;
  • есть риск падения груза на дорогу или повреждения транспортного средства;
  • вес груза превышает разрешенные нормы и может повлиять на управление автомобиля или состояние дорожного покрытия.

В таких случаях водителя могут проверить, а при необходимости - направить авто на взвешивание или исправление нарушений. Остановка также может произойти, если водитель нарушает правила использования специальных сигналов:

  • проблесковые маячки и сирены;
  • специальные световые и звуковые сигналы, разрешенные только для служебных или аварийных автомобилей;
  • использование таких устройств без разрешения запрещено и создает основание для немедленной остановки.

Полицейский в таких случаях проверяет законность использования сигналов и соответствие транспортного средства нормам.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

