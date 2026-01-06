'Готовим важные политические шаги': Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

Президент сообщил о подготовке важных политических шагов, которые должны усилить международную поддержку Украины.

Зеленский раскрыл детали встречи с Макроном в Париже / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Париже Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главной темой переговоров стало усиление противовоздушной обороны Украины и конкретные шаги международных партнеров для защиты украинского неба.

Зеленский отметил, что дипломатия должна идти рядом с реальной помощью, ведь Россия не прекращает ударов по Украине.

Он подчеркнул, что во время встречи с Макроном обсуждали реальные возможности Украины противодействовать российскому террору, а также поддержку, которая способна укрепить позиции государства в дипломатии.

"Сегодня в Париже - наиболее репрезентативная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы", - написал Зеленский.

По его словам, готовятся важные политические шаги, которые должны усилить международную поддержку Украины.

Пути завершения войны - мнение эксперта

Публицист Виталий Портников утверждает, что переговорный процесс о прекращении войны фактически застопорился, и ключевой причиной этого он называет спор вокруг территорий. Он напоминает, что даже Дональд Трамп говорил о намерении Владимира Путина установить контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной. Кроме того, Портников отмечает, что у Киева нет оснований идти на отказ от Донбасса, который остается под украинским контролем.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения.

Напомним, ранее появился мрачный прогноз относительно завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф считает, что в случае публичного заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обещания будут выполнены.

Что такое "Коалиция желающих" О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела. Официальное название - "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант - "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing). Ключевой предмет обсуждения участников коалиции - возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников. Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Великобритания. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков. Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие. Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

