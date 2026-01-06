Трамп может выставить себя 'жертвой обмана' Путина: раскрыт план президента США

Заявления Трампа часто кажутся странными, но они очень взвешенные и стратегически продуманные.

Ключевые тезисы Жовтенко:

Трамп оставляет себе возможность "дать заднюю" в случае провала договоренностей

В случае неудачи Трамп может выставить себя "жертвой обмана"

Рабочий сценарий отступления у Трампа уже готов

Президент США Дональд Трамп выстраивает свою внешнюю политику на основе личного доверия к Путину или Си Цзиньпину, однако он заранее подготовил почву для того, чтобы в любой момент "дать заднюю". В случае провала договоренностей политик может выставить себя "жертвой обмана". Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По словам эксперта, Трамп демонстрирует специфический подход к международным угрозам. Ярким примером является его реакция на военные учения Китая вокруг Тайваня. Трамп заявил, что не волнуется из-за этого, поскольку Си Цзиньпин "лично сказал ему", что нападения не будет. Аналогичную логику он применял и в контактах с Путиным.

"Логика Трампа проста: он верит людям, с которыми непосредственно общается. Но ключевой момент в том, что Трамп всегда оставляет для себя открытое "окно возможностей", чтобы в любой момент отскочить. Он может легко сказать: они меня обманули. Мол, я им доверял, я пытался действовать по-доброму, а они меня подвели", - отметил Жовтенко.

Эксперт подчеркнул, что Трамп чрезвычайно хитро выстраивает свои публичные выступления. Постоянно подчеркивая, что то или иное обещание ему дали Путин или Си, он готовит себе путь для отступления.

"Это очень манипулятивная логика, в которой Трамп в итоге может выставить себя жертвой обмана. Кстати, это та же логика, которой пользуется Путин, когда говорит, что Россию "заставили" напасть на Украину. Поэтому дать заднюю Трамп может в любой момент", - подчеркнул Жовтенко.

Также Жовтенко добавил, что заявления Трампа только на первый взгляд кажутся странными. На самом деле они являются очень взвешенными с точки зрения подбора слов.

"Он очень хитро выстраивает ответы так, чтобы у него всегда оставался запасной вариант. А учитывая логику его заявлений, вполне очевидно: Трамп понимает, что ситуация может развернуться так, что придется все отыгрывать назад. И, судя по всему, такой "рабочий сценарий" у него уже готов", - добавил он.

Как можно ослабить Путина - мнение эксперта

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил в интервью Главреду, что смысл мирного процесса будет лишь при условии остановки и ослабления Путина. Для этого нужны бесперебойные поставки американского оружия, регулярный обмен разведданными и последовательное применение санкций ЕС и США, в частности нефтяных санкций, введенных Трампом.

Шамшур добавил, что для эффективного давления на Путина необходимы также изменения в управлении страной во время войны и ремобилизация общества, чтобы пройти сложные и болезненные решения и защитить позицию Украины.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией удастся заключить "в какой-то момент". В то же время Трамп уклонился от прямого ответа относительно возможных новых санкций против России, отметив, что обсуждает этот вопрос постоянно с конгрессменами.

Также Politico отметило, что несмотря на санкции и удары по энергетической инфраструктуре, Путин остается упрямым и манипулирует даже Трампом. Затягивание войны выгодно ему, потому что укрепляет Европу и ослабляет трансатлантический альянс, а также помогает Китаю.

Кроме этого, экс-руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что в феврале 2026 года может появиться благоприятное "окно" для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, время выгодно обеим сторонам из-за военной активности и сезонных факторов.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

