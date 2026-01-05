Трамп объяснил, почему сначала поверил словам Путина об "атаке" на его резиденцию

По словам Трампа, инцидент мог произойти неподалеку, но не был связан с атакой на резиденцию.

https://glavred.info/world/tramp-obyasnil-pochemu-snachala-poveril-slovam-putina-ob-atake-na-ego-rezidenciyu-10729439.html Ссылка скопирована

Трамп усомнился в словах Путина об атаке дронов / Коллаж: Главред, фото: ОП,скриншот

Кратко:

Трамп заявил, что не верит в атаку Украины на резиденцию Путина

Президент США пояснил, почему сначала поверил главе Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что украинская сторона нанесла удар по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает Reuters.

"Я не верю, что такой удар имел место. Что-то произошло неподалеку, но оно не имело к этому никакого отношения", - сказал глава Белого дома.

видео дня

Он также объяснил, почему тогда поверил российскому диктатору.

"Так как на тот момент никто этого не знал. То есть, я впервые об этом услышал именно тогда. Он заявил, что на его дом было совершено нападение. Пока мы не считаем, что это действительно произошло, после того как смогли все проверить", - подчеркнул Трамп.

Смотрите видео - Трамп заявил, что не верит в атаку Украины на резиденцию Путина:

В РФ заявили об атаке на резиденцию Путина - что известно

29 декабря во время телефонного разговора Путин пожаловался Трампу, что украинские дроны якобы атаковали его резиденцию в селе Долгие Бороды в Новгородской области.

Позже во время общения с журналистами Трамп признал, что атаки могло и не быть.

"Вы говорите, что атаки не было – это возможно, но президент Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – заявил Трамп.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские в направлении резиденции Путина летел 91 дрон.

Как писал Главред, 1 января начальник Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков якобы передал представителям США "доказательства атаки".

Тем временем американские разведывательные ведомства пришли к выводу, что Украина не пыталась в конце декабря атаковать дронами резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Какова цель фейка об атаке на резиденцию Путина: объяснение эксперта

В интервью Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко пояснил, что история с якобы атакой на резиденцию Путина - это часть российской игры, направленной не на мир, а на снятие санкций и срыв переговоров. По его словам, Кремль с самого начала не планировал договариваться с Украиной, а лишь имитировал диалог, пытаясь ослабить экономическое давление.

Россия использовала ситуацию, чтобы оправдать выход из переговоров, обвинить Украину в эскалации и одновременно получить выгоды, в частности через Беларусь, которой начали снимать санкции. Это дало РФ дополнительные финансовые ресурсы и возможность обойти ограничения.

"В результате, обвинив нас в этом инциденте - провокационном и, скорее всего, фейковом, - россияне, во-первых, получили возможность выйти из переговорной рамки и не прислушиваться к рекомендациям Трампа "принимать эти 20 пунктов и двигаться по ним". С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что параллельно россияне пытались развязать себе руки для дальнейшей эскалации против Украины", - отметил Жовтенко.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред