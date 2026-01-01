Укр
В ЦРУ "раскусили" фейк РФ об атаке на резиденцию Путина: СМИ узнали детали

Алексей Тесля
1 января 2026, 11:26
29
Украина пыталась атаковать военную цель, которая, как и резиденция Владимир Путина, расположена в Новгородской области, пишет WSJ.
ЦРУ
ЦРУ не нашло доказательств удара по резиденции Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Central.Intelligence.Agency, ОП

Главное:

  • Украина не пыталась атаковать дронами резиденцию президента РФ
  • Рэтклифф уведомил Трампа о выводах ЦРУ

Американские разведывательные ведомства пришли к выводу, что Украина не пыталась в конце декабря атаковать дронами резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Как пишут The Wall Street Journal и телеканал CNN, об этом уже уведомлен президент США Дональд Трамп.

видео дня

Сам президент США ранее заявил, что о якобы имевшей место атаке ему рассказал лично Владимир Путин в то время, как Трамп принимал у себя президента Украины Владимира Зеленского. Тогда Трамп подчеркнул, что если атака имела место, это "было бы очень плохо".

По данным CNN, 31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф уведомил президента США Дональда Трампа об этих выводах. Позднее - вероятно, уже после получения доклада разведки - Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на статью New York Post, в которой информацию об атаке на резиденцию Путина, распространяемую российскими властями, связывают с тем, что "именно Россия препятствует достижению мира".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области на озере Валдай - 91 дроном. Лавров также сообщил, что из-за этого "переговорная позиция РФ будет пересмотрена", но Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США.

Украина пыталась атаковать военную цель, которая, как и резиденция Путина, расположена в Новгородской области, но "не вблизи нее", пишет WSJ со ссылкой на американского чиновника, знакомого с разведданными.

Фейк об атаке на резиденцию Путина: реакция МИД

В МИД Украины заявили, что Киев не имеет никакого отношения к сообщениям об якобы "атаке" на резиденцию президента России Владимира Путина. Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига также отметил свое удивление реакцией Индии, ОАЭ и Пакистана, подчеркнув, что обсуждаемый инцидент, по его словам, фактически не происходил.

"Атака" на резиденцию Путина: что известно о фейке РФ

Ранее Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы. Россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и по Киеву, убежден президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин пожаловался США на атаку украинских дронов. Путин рассказал Трампу о вероятной атаке беспилотников на резиденцию.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Читайте также:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

