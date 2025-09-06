В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

По словам Ступака, Запад сейчас - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Однако все это до поры до времени.

Эксперт указал на опасность агрессии РФ для Запада / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

О чем сказал Ступак:

Западный мир понимает ситуацию в Украине, но далеко не до конца

Безопасность стран Балтии действительно находится под большим вопросом

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак дал ответ, понимают ли на Западе, что Россия в случае мира в Украине на невыгодных Киеву условиях, восстановит свои военные возможности и прибегнет к новым агрессивным шагам. Особое внимание он обратил на безопасность стран Балтии.

"Запад - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Западный мир понимает ситуацию в Украине, но далеко не до конца. Это у нас война и мы все понимаем, однако если война придет уже к европейцам, они, конечно, ошалеют. Я даже не представляю, как тогда будут разворачиваться события. Но ведь безопасность стран Балтии действительно под большим вопросом. И такие слова - не информационная накачка. В регионе реально происходят очень странные вещи, которые меня искренне настораживают", - рассказал он в разговоре с Главредом. видео дня

​ Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред ​

Также Ступак ответил, может ли Россия ответить Европе на военную поддержку Украины.

"Чем-то ответит, но было бы чем. Если бы мы об этом говорили в сентябре 2022 года, я бы, конечно, с вами четко согласился, что Россия будет мстить. Но сейчас, даже несмотря на разговоры об огромной экономике, Россия реально истощена", - говорит он.

По словам Ступака, Российская Федерация сейчас сожгла всю передовую военную технику, которая создавалась за время пребывания Путина у власти.

"Жирные нулевые и десятые, когда стоимость нефти доходила до 120 долларов за баррель, прошли. Сейчас таких цен нет и близко. К тому же в большей степени сожжено и все то, что клепали деды со времен окончания Второй мировой. Поэтому я не думаю, что за несколько лет Россия сможет восстановиться. Ее ждут серьезные проблемы", - резюмирует Ступак.

Атаки и провокации РФ против Запада - что известно

Как ранее сообщал Главред, в Германии сообщили об атаке России на страну. В разговоре с французским телеканалом LCI после встречи с Эммануэлем Макроном канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет против Германии целенаправленную кампанию.

Также не так давно истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски. После инцидента командование предупредило, что оно готово к "применению ряда вариантов реагирования для защиты Северной Америки".

Недавно российский самолет снова "дразнился" с НАТО и нелегально вошел в воздушное пространство Литвы. После неприятной ситуации Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России и вручило ему официальную претензию.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

