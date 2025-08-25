Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

Командование подчеркнуло, что оно готово к "применению ряда вариантов реагирования для защиты Северной Америки".

https://glavred.info/world/tretiy-za-nedelyu-istrebiteli-ssha-ekstrenno-perehvatili-samolet-rf-vozle-alyaski-10692491.html Ссылка скопирована

РФ совершила провокацию на Аляске, пишут СМИ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: скриншот

Что случилось:

Истребители NORAD третий раз за неделю перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи Аляски

Для перехвата были задействованы самолеты E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два самолета-заправщика KC-135

Истребители Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) снова были подняты в небо над Аляской. В воскресенье они в третий раз за неделю зафиксировали российский самолет в зоне идентификации противовоздушной обороны (ADIZ), сообщает ABC News со ссылкой на официальное заявление командования.

Согласно данным NORAD, для сопровождения и определения российского разведывательного Ил-20 в воздух подняли самолет радиолокационного контроля E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два заправщика KC-135.

видео дня

Уточняется, что российский самолет не нарушал границ США или Канады, находясь исключительно в международном воздушном пространстве.

"Эта российская деятельность в зоне ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - говорится в заявлении NORAD.

F-16 / Инфографика: Главред

Подобные случаи произошли и ранее: 20 и 21 августа американские F-16 уже поднимались для перехвата российских самолетов в этой же зоне.

В командовании подчеркивают, что Северная Америка имеет многоуровневую систему обороны, которая постоянно мониторит ситуацию и при необходимости готова применять различные меры реагирования.

Нарушение воздушного пространства стран НАТО

Как писал Главред, в июле прошлого года в румынском городе Тульча, находящемся возле границы, раздавалась воздушная тревога. Обломки российского беспилотника нашли в районе Плауру.

Также российский самолет нелегально вошел в воздушное пространство Литвы, которая является страной-членом НАТО. Из-за этого Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России и вручило ему официальную претензию.

Впоследствии в НАТО призвали ответить на нарушение РФ воздушного пространства стран Альянса. Некоторые страны-члены НАТО заявляют о гибридных атаках со стороны России и настаивают на более решительном ответе, вместо того чтобы просто выражать обеспокоенность.

Больше интересных международных новостей:

Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред