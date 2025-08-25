Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

Что случилось:
- Истребители NORAD третий раз за неделю перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи Аляски
- Для перехвата были задействованы самолеты E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два самолета-заправщика KC-135
Истребители Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) снова были подняты в небо над Аляской. В воскресенье они в третий раз за неделю зафиксировали российский самолет в зоне идентификации противовоздушной обороны (ADIZ), сообщает ABC News со ссылкой на официальное заявление командования.
Согласно данным NORAD, для сопровождения и определения российского разведывательного Ил-20 в воздух подняли самолет радиолокационного контроля E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два заправщика KC-135.
Уточняется, что российский самолет не нарушал границ США или Канады, находясь исключительно в международном воздушном пространстве.
"Эта российская деятельность в зоне ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - говорится в заявлении NORAD.
Подобные случаи произошли и ранее: 20 и 21 августа американские F-16 уже поднимались для перехвата российских самолетов в этой же зоне.
В командовании подчеркивают, что Северная Америка имеет многоуровневую систему обороны, которая постоянно мониторит ситуацию и при необходимости готова применять различные меры реагирования.
Нарушение воздушного пространства стран НАТО
Как писал Главред, в июле прошлого года в румынском городе Тульча, находящемся возле границы, раздавалась воздушная тревога. Обломки российского беспилотника нашли в районе Плауру.
Также российский самолет нелегально вошел в воздушное пространство Литвы, которая является страной-членом НАТО. Из-за этого Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России и вручило ему официальную претензию.
Впоследствии в НАТО призвали ответить на нарушение РФ воздушного пространства стран Альянса. Некоторые страны-члены НАТО заявляют о гибридных атаках со стороны России и настаивают на более решительном ответе, вместо того чтобы просто выражать обеспокоенность.
Больше интересных международных новостей:
- Станет ли Китай гарантом безопасности для Украины: в Пекине дали неожиданный ответ
- "Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил
- "Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам
Об источнике: ABC News
ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред