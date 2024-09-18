В НАТО призывают ответить на нарушение РФ воздушного пространства стран Альянса

Некоторые члены НАТО подтверждают гибридные атаки со стороны России и настаивают на решительном ответе, а не просто беспокойстве.

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НАТО должно рассмотреть возможность сбивать российские ракеты / Коллаж: Главред, фото: flickr, pixabay, U.S. Secretary of Defense

Страна-агрессор Россия все чаще вызывает беспокойство среди стран-членов НАТО, особенно на восточном фланге, в частности из-за нарушения воздушного пространства. Поэтому некоторые союзники просят НАТО принять решение о надежном и скоординированном ответе РФ.

Как пишет Reuters, об этом заговорил министр обороны Румынии Анджел Тилвар. По его словам, Россия неоднократно устраивала провокации в Черноморском регионе, путем запуска ракет и беспилотников, которые нарушали пространство нескольких стран Альянса.

Только в этом месяце Румыния и Латвия стали свидетелями того, как российские беспилотники залетели на их территории. А впоследствии россияне использовали стратегические бомбардировщики для удара по гражданскому зерновому судну в водах Черного моря возле Румынии.

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"Страны бухарестской девятки глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности на восточном фланге НАТО", - сказал Тилвар.

Поэтому они требуют ответа России на уровне союзников и внедрения ротационной противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны.

Польский коллега румынского министра Павел Залевский также отметил необходимость рассмотрения вопроса об уничтожении беспилотников РФ, которые входят в воздушное пространство союзников.

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Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Нарушение воздушного пространства стран НАТО

Напомним, в июле Министерство иностранных дел Литовской Республики заявило о нарушении воздушного пространства страны самолетом авиакомпании страны-агрессора РФ "Победа". Он на около минуты задержался над Балтийским морем. В МИД заявили, что вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту протеста в отношении этого инцидента.

Уже в сентябре, во время российского обстрела Украины с применением ударных БпЛА типа "Шахед", один из дронов пересек воздушное пространство Румынии. Министерство национальной обороны решительно осудило российские атаки на украинские гражданские объекты и инфраструктуру, назвав их неоправданными и нарушающими международное право.

Ранее российские ракеты, или их фрагменты неоднократно залетали и на территорию Польши. Из-за чего Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Украины по сбиванию ракет страны-агрессора России в пределах украинского воздушного пространства.

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