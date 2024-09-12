Армия РФ способна напасть на НАТО: сколько времени осталось у Альянса

Министр обороны Германии предупредил, что РФ изменила развитие экономики - это может означать намерение напрямую бороться со странами Альянса.

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Странам НАТО следует быть готовыми к возможному нападению РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Boris Pistorius

В перспективе будущего страна-агрессор Россия будет способна атаковать страны НАТО, поскольку сделала ставку на военную экономику. Об этом в Бундестаге заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает "Укринформ".

"Ситуация с безопасностью остается в обозримом будущем очень серьезной. Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн солдат. Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, за несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО", - предупредил он.

Учитывая это, Германия делает все возможное, чтобы усилить обороноспособность страны и продолжать поддержку Украины в борьбе против агрессора сейчас.

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"Еще в этом году ФРГ передаст Киеву, например, четыре системы Iris-T и еще пять САУ Gepard, большую часть из обещанных на прошлой неделе 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, боевых дронов, нескольких тысяч боеприпасов для артиллерии и танков, до 40 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder", - заявил Писториус.

Однако в инвестициях в оборону и армию нуждается и сама Германия. Хотя войско сейчас лучше подготовлено к необходимости быстро реагировать на любую угрозу, перечень потребностей немецкой армии остается длинным.

Из-за угрозы со стороны России в следующем году Германия планирует выделить на нужды обороны и безопасности страны более 75 миллионов евро. Впервые более 2% ВВП государства выделено именно на оборону, но в будущем и этот показатель будет расти.

Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

Агрессия России против членов НАТО

Напомним, в Финляндии заметили рост количества сбоев в работе GPS. Большинство из них в работе авиационных и морских GPS и радаров происходят из страны-агрессора России. Вероятнее всего, такие действия со стороны РФ являются признаком гибридной войны против стран-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия, хоть и не стесняется открыто заявлять о якобы готовности начать войну со странами-членами НАТО, однако на практике боится открытого противостояния против Запада. Поэтому Кремль прибегает к гибридной кампании - поджогам, кибератакам, покушениям и убийствам.

Накануне эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что напрямую и прямо атаковать одну из стран НАТО Россия не будет. Россия пытается расшатать НАТО изнутри и достигает в этом определённых успехов.

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