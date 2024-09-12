Под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники: какой отпор дают ВСУ

Последний раз враг проводил подобные штурмовые действия с применением такого количества техники в ночь с 1 на 2 сентября, говорит Цехоцкий.

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РФ пошла в наступление с кучей бронетехники под Покровском / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

"Утром сегодня в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка пошли в атаку. Сейчас 5 единиц уже подбито - 4 БМП и 1 танк. Далее бои продолжаются. Также уничтожено около 30 оккупантов - это только за ночь, другие данные будут позже. За прошедшие сутки было ликвидировано около 50 оккупантов, сбито более 10 БПЛА и деактивировано средствами РЭБ 97 единиц БПЛА врага", - рассказал Цехоцкий.

По его словам, последний раз враг проводил подобные штурмовые действия с применением такого количества техники в ночь с 1 на 2 сентября. Тогда оккупанты применили 12 единиц бронетехники. Между этими атаками враг проводил регулярные штурмы малыми и большими пехотными группами.

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"Это были штурмы каждый день и каждую ночь. Это были пехотные штурмы, без применения техники. Потому что им надо какое-то время оправиться, накопить силы, подтянуть эту технику. Поэтому такая пауза в 10 дней. И когда они не достигают того успеха, на который рассчитывали пехотными штурмами - тогда они пытаются такими железными ударными механизированными кулаками бить по обороне", - пояснил офицер.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Бои на Покровском направлении - что известно

Напомним, Министерство обороны США оценивает ситуацию вокруг Покровска как продолжение ожесточенных боев и отмечает, что город не находится под контролем российских войск, несмотря на заявления российской пропаганды.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ранее сообщал, что на Покровском направлении существенно снизилась наступательная операция российских оккупантов.

Аналитики мониторингового канала DeepState сообщали, что Силам обороны Украины пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

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