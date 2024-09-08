Наступление РФ на Покровск уже неделю застопорено, Москва впервые назвала потери

В то же время ВС РФ продвигаются на других участках. Есть ли угроза окружения ВСУ - читайте об этом подробнее.

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Покровск под контролем ВСУ / Фото: Минобороны РФ, скриншот видео, УНИАН

Российское наступление на Покровск застопорено уже неделю. Пропагандисты утверждают, что армия страны-агрессора наконец-то почувствовала дефицит техники и живой силы вследствие мясных штурмов. Вместе с тем, по данным DeepState, русские имеют частичный успех на других участках Восточного фронта.

The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки подтверждает, что ВСУ удалось приостановить движение противника под Покровском — на ключевом участке всего летнего наступления русских.

Продвижение ВС РФ остановили неделю назад около города Селидово.

видео дня

Однако "нет никаких признаков", что российские оккупационные силы отказались от захвата важного логистического узла ВСУ, говорится в материале.

Также отмечается, что русские "почти окружили" украинские силы между Покровском и Курахово.

Русские признали большие потери

Застопорившееся наступление на Покровск подтверждают и кремлевские пропагандисты. Они сетуют на большие потери в личном составе и техники, которые ВС РФ потерпели, забрасывая позиции ВСУ "мясом" и пытаясь выбросить защитников оттуда "любой ценой".

Согласно данным самих русских, потери на этом участке фронта у их сил за последние 2 недели были "особенно тяжелыми" - больше 4 тысяч оккупантов двухсотые либо трехсотые.

Пропагандисты утверждают, что от Покровска они не отстанут, но якобы придется "жертвовать" другими участками фронта.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Где продвинулась Россия

Согласно обновленным данным OSINT-сообщества DeepState, враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке. Идут бои севернее Горняка.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" уточняет, что часть Красногоровки все еще в обороне защитников. Оккупация этого поселка позволит русским двигаться в сторону Горняка и "взять в окружение подразделения ВСУ в Невельском".

Официально Генштаб не комментирует продвижение сил противника.

Война в Украине - ситуация под Покровском

После того, как украинское командование перебросило под Покровск несколько опытных бригад, движение русских забуксовало. Известно о контратаках, которые проводят бригада "Кара-Даг" НГУ, 12 бригада "Азова" и 93 механизированная бригада ВСУ.

По наблюдению Института изучения войны, украинским военным за это время удалось уже восстановить ранее утраченные позиции под самим Покровском — в юго-западной Галицыновке и западной Михайловке. Оккупанты же продвигаются возле Торецка.

Застопорившееся наступление оккупантов подтвердил 5 сентября и Главнокомандующий Александр Сырский.

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