ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

Россияне потеряли возможность маневрировать своими способностями.

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ВСУ остановили наступление РФ на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украинские военные смогли остановить наступление россиян на Покровском направлении, который является стратегически важным городом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN.

В течение нескольких недель Покровское направление было эпицентром войны на востоке. Но за последние шесть дней оккупанты не продвинулись ни на метр. У россиян теперь нет возможности маневрировать способностями и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает ... И это ослабление, безусловно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", — сказал он. видео дня

Сырский добавил, что россияне имеют преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве боеприпасов, а также, конечно, в личном составе, танках и БМП.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты сосредотачивают силы и резервы для дальнейшего продвижения в направлении Покровска, но пока Силам обороны Украины удалось остановить наступление врага, сообщил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.

Сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что противник активизировался на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях.

Иностранные СМИ прогнозируют возможный захват Покровска и Донетчины весной следующего года, но военный эксперт Михаил Жирохов считает такие прогнозы преждевременными из-за неопределённости результатов осенней кампании.

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