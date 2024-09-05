УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

Ангелина Подвысоцкая
5 сентября 2024, 22:04обновлено 5 сентября, 22:48
9
Россияне потеряли возможность маневрировать своими способностями.
ВСУ, Сырский
ВСУ остановили наступление РФ на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украинские военные смогли остановить наступление россиян на Покровском направлении, который является стратегически важным городом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN.

В течение нескольких недель Покровское направление было эпицентром войны на востоке. Но за последние шесть дней оккупанты не продвинулись ни на метр. У россиян теперь нет возможности маневрировать способностями и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает ... И это ослабление, безусловно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", — сказал он.

видео дня

Сырский добавил, что россияне имеют преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве боеприпасов, а также, конечно, в личном составе, танках и БМП.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты сосредотачивают силы и резервы для дальнейшего продвижения в направлении Покровска, но пока Силам обороны Украины удалось остановить наступление врага, сообщил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.

Сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что противник активизировался на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях.

Иностранные СМИ прогнозируют возможный захват Покровска и Донетчины весной следующего года, но военный эксперт Михаил Жирохов считает такие прогнозы преждевременными из-за неопределённости результатов осенней кампании.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Покровск Александр Сырский
Реклама

Главное за день

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

22:36 Украина
ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

22:04 Украина
Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

20:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание 7654

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы 2705

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность 2650

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность

Они очень спешат : офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск 2604

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

Последние новости

22:36

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

22:25

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

22:13

Что значит "ні на шаг": почему многие заблуждаются относительно этого выраженияВидео

22:13

Вы неправильно заряжали iPhone: мужчина показал гениальный лайфхак: мужчина показал гениальный лайфхакВидео

22:04

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
21:47

"Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину

21:29

"Непростые моменты": предательница Ани Лорак заныла из-за проблем с дочерью

21:13

На Закарпатье сообщили о смерти мобилизованного в ТЦК: реакция омбудсмена

20:50

Что лучше всего привлекает деньги и успех: какой талисман обязательно должен быть дома

Реклама
20:27

Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

20:26

Путин до сих пор верит, что может победить Украину, но его ждут болезненные изменения - FT

20:22

СМИ раскрыли главный нюанс ядерной "вундерваффе" России

20:12

Удары по РФ: Стефанчук обсудил со спикером Джонсоном снятие ограничений

19:50

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

19:30

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

19:12

Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

19:10

Иран передает России баллистические ракеты?мнение

19:07

Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

19:02

790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по УкраинеВидео

18:54

В НАТО о ходе Курской операции: Украина "многого" достигла

Реклама
18:45

Почему нелогично снижать учетную ставку и какова причина упадка бизнеса в прифронтовых регионах: экономист указал на ошибку НБУ

18:23

Свеклу легко сохранить до весны: что положить рядом с ней

18:19

Спасти сына от редкой болезни: отец придумал собственное лекарство

18:08

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

18:07

В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

17:50

Невосполнимая утрата: на фронте погиб сын известного писателя

17:48

Как быстро разморозить рыбу без микроволновой печи: повар раскрыл действенные методы

17:48

Будут идеальными не один год: 3 лучших способа, как и где лучше хранить сухофруктыВидео

17:35

Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

17:26

Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причиныВидео

17:16

Начало учебного года: эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку

16:54

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

16:34

Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в США

16:28

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

16:20

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФФото

16:16

Без РФ закончить войну сложно: Зеленский анонсировал план будущих переговоров

16:07

Верят в "мир" Путина: Австрия предложила площадку для переговоров Украины

16:06

Особенная дочь путинистки Милявской выгуляла бикини

15:55

Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

15:52

Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

Реклама
15:47

Всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты через несколько месяцев - что произошло

15:40

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

15:26

В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

15:14

ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

14:46

Ветки сливы будут ломится от плодов: что нужно сделать до наступления холодов

14:44

"Любая территория РФ - не в безопасности": главное из интервью Зеленского NBC News

14:40

Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

14:23

Замена для Кулебы: что известно о новом главе украинского МИД Андрее Сибиге

14:05

Церковный праздник 6 сентября: что запрещено делать на Михайлово чудо

14:02

Трагедия в Полтаве: страшная ценаВидеоблоги

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять