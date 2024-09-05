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Оккупанты положили глаз на Днепропетровскую область: ВСУ ждет решающая битва

Анна Косик
5 сентября 2024, 12:08
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Сейчас рано говорить о том, удастся ли врагу выйти на границу с Днепропетровщиной, ведь у командования ВСУ есть "козырь".
ВСУ, карта наступления на Покровск
Оценивать дальнейший ход боевых действий можно будет после окончания осенней кампании наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скрин с DeepState

Иностранные СМИ прогнозируют, что оккупационные войска страны-агрессора России могут захватить Покровск и всю Донецкую область уже весной следующего года. Однако в условиях текущей ситуации об этом говорить рано.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов. По его словам, пока не понятно до конца даже чем закончится осенняя наступательная кампания врага.

"Летняя кампания уже закончилась, но осенью будет следующий раунд. Прежде всего ожидается битва за Покровск, и по результатам этого противостояния станет понятно, пойдут ли россияне дальше", - отметил он.

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По словам историка, для активных боевых действий есть еще два месяца времени, а уже после начала ноября могут возникнуть проблемы с коммуникациями и интенсивность боев пойдет на спад. Поэтому именно от того, как изменится ситуация на фронте до этого времени будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

"Сейчас россияне сконцентрировали максимальные усилия для того, чтобы выйти к Покровску или даже взять город под контроль. Они продвигаются в направлении Селидово, в районе окрестных населенных пунктов уже идут бои, однако Сырский имеет резервы, которые командование еще может использовать", - отметил Жирохов.

По его словам, возможны два варианта развития событий: либо Украина задействует резервы, что приведет к переходу в глухую оборону и оккупанты не смогут до конца года взять Покровск, или же противнику таки удастся зайти в город.

"Если станет возможным второй вариант, россияне в зимний период будут собирать резервы, чтобы впоследствии развернуть наступательные действия в направлении Краматорска и Славянска или Днепропетровска", - считает эксперт.

Однако предсказать конкретные шаги противника пока невозможно. Об этом можно будет говорить, скорее всего, не раньше декабря-начала января, когда расстановка сил на Покровском направлении станет понятной.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщили, что геолокационные кадры на юго-восток от Покровска подтверждают продвижение врага на юг Новогродовки и на запад от Николаевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате Карловки, аналитики считают, что это произошло до 30 августа.

Недавно противник пережил самые дорогие сутки за все время полномасштабного вторжения агрессора России в Украину на Покровском направлении. Аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских машин и тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что ситуация на восточном фронте, в частности на Покровском и Торецком направлениях, приобрела критическое состояние. Однако, несмотря на тяжелые обстоятельства, наблюдаются элементы стабилизации благодаря переброске резервов Сил обороны.

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