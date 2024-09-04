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Покровск не по зубам: Путин будет вынужден взять паузу в наступлении - Селезнев

Даяна Швец
4 сентября 2024, 19:26
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Противник из РФ физически вынужден остановить наступление, чтобы пополнять поредевшие свои штурмовые подразделения, считает эксперт Селезнев.
Покровск не по зубам: Путин будет вынужден взять паузу в наступлении - Селезнев
ВСУ изматывают врага на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

У России нет другого выхода, кроме оперативной паузы. Военный эксперт Владислав Селезнев пояснил в эфире телеканала FREEДОМ, что ресурсы армии оккупантов истощаются.

"Де-факто российская армия находится в состоянии активных боевых действий, к тому же связанных с наступлением, с середины октября прошлого года. Всему есть предел. Военная книга пишет 3, максимум 5, до 6 месяцев противник может вести активно наступательные действия. Потом он буквально физически вынужден брать оперативную паузу, чтобы пополнять поредевшие свои штурмовые подразделения. Противник превзошел сам себя. Активные боевые действия продолжаются долгий период времени", - сказал он.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

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До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

В качестве подтверждения своих слов, эксперт вспомнил заявление Кирилла Буданова. Глава ГУР утверждает, что к началу октября у противника гарантированно должны закончиться ресурсы.

"Я думаю, что для наших воинов, которые действуют на Покровском направлении, необходимо продержаться минимум две, максимум 4 недели. Насколько это реально? Ответ на этот вопрос снова находится в контексте ресурсов возможностей", - сказал Селезнев.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

К сожалению, пока РФ имеет возможность обстреливать Украину с помощью управляемых авиационных бомб, и ВСУ до сих пор не имеют действенного метода противодействия самолетам РФ - носителям КАБов.

"Есть некоторые наработки, но они упираются в отсутствие соответствующих разрешений от наших западных партнеров. Речь идет об уничтожении вражеской авиационной техники в местах базирования", - сказал эксперт, добавив, что, тем не менее, противник время от времени теряет свою авиационную технику.

Еще одним минусом для Украины является то, что россияне все еще имеют серьезное преимущество в артиллерийской компоненте. По словам Селезнева, агрессоры довольно часто стали использовать артиллерийские системы 130 калибра, партии боеприпасов к которым поступают в РФ от Северной Кореи и Ирана.

"Вызов очень серьезный. Очевидно, что артиллерия все еще остается ключевым фактором, который влияет на ситуацию на поле боя, следовательно, артиллерийские системы и боеприпасы к этим артиллерийским системам все также остается актуальным запросом от украинской армии", - сказал Селезнев.

Инфографика КАБ, инфографика
​ ​ Основные характеристики КАБов РФ / Инфографика: Главред

Однако эксперт надеется, что этот вопрос будет решен на очередном заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 6 сентября.

"Очевидно, что это война ресурсов, и та сторона российско-украинского противостояния, которая в нужное время в нужном месте имеет достаточное количество ресурсов, собственно говоря, и получает преимущество на поле боя, значит, побеждает", - сказал эксперт.

Наступление РФ в Донецкой области - последние новости

Сегодня в Донецкой ОГА ответили, кто контролирует город Торецк. Как известно, в городе осталось около 1700 гражданских, но доставлять им гуманитарную помощь становится все сложнее .

К сожалению, под Покровском ВСУ могут попасть в окружение. Стало известно, что численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава .

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска. Он напомнил, что в первые месяцы войны Путин специальным указом приказал вывести всех срочников из Украины из-за возмущения родителей, особенно солдатских матерей. Подобное произошло и во время Чеченских войн, когда социальное недовольство заставляло Путина отправлять срочников домой, чтобы избежать социального взрыва.

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