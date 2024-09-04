'А тогда победа Украины в войне': Жданов назвал способ победить армию РФ

Украинские военные баллистикой могли бы разрушить всю логистику российских захватчиков, и это в результате помогло бы приблизить победу Украины в войне.

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Жданов назвал способ одолеть армию РФ/ коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, УНИАН

США до сих пор не дают разрешения Украине бить американским оружием вглубь территории страны-агрессора России, ведь боятся, что это может создать панику внутри России и привести к ее развалу. А развал РФ - это то, чего больше всего боятся Соединенные Штаты.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду. Он отметил, что баллистическими ракетами Украина могла бы нанести серьезный урон объектам российских оккупантов.

"Дело в том, что против этих ракет нет средств, и сегодня российская ПВО показывает, что с баллистикой она вообще справиться не может. Посмотрите, что мы делаем в Крыму - за три летних месяца мы вынесли там большую часть сил противника: мы вытеснили оттуда Черноморский флот РФ, разнесли практически всю ПВО, уничтожили радиотехнические части и узлы связи, причем государственного уровня. А теперь представьте такую же работу на глубину 300 км по территории Российской Федерации", - отметил Жданов. видео дня

По словам эксперта, таким образом украинские военные могли бы разрушить всю логистику российских захватчиков, и это в результате помогло бы приблизить победу Украины в войне.

"Мы же так вынесем всю логистику россиян, и тогда завтра российский солдат останется без еды, воды и патронов. И что тогда? А тогда победа Украины в войне", - отметил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетный удар РФ по Украине 4 сентября - что известно

В ночь на 4 сентября РФ ударила крылатыми ракетами по гостинице в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

Также в ночь на 4 сентября РФ ударила по Львову "Кинжалами " - горели дома, пострадали люди, в том числе и ребенок. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки РФ есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

Во Львове в результате удара погибли 7 человек, среди них трое детей - девочки 9 и 14 лет и еще один ребенок. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, уже более 35 человек получают медицинскую помощь в больницах. Он отметил, что пострадали 50 зданий в центре.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову и Кривому Рогу. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.

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