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53 пострадавших и 7 погибших: в ГСЧС завершили разбор завалов во Львове

Анна Косик
4 сентября 2024, 13:34
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Чрезвычайники сообщили, что закончили работы на месте ударов российских ракет по Львову и рассказали детали.
Последствия удара по Львову
Во Львове объявили День траура в память о погибших 4 сентября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Львовщины

4 сентября, по состоянию на 13:00, во Львове завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утренней атаки врага. Об этом сообщили ГСЧС Украины в Telegram.

По данным спасателей, удалось спасти 12 человек, повреждения получили 53 человека. Известно о 7 погибших, среди которых дети в возрасте 7 и 14 лет.

"Психологи ГСЧС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям", - говорится в сообщении.

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Чрезвычайники добавили, что к ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекли более 150 спасателей и 38 единиц специальной техники.

В то же время в Первом медицинском объединении Львова сообщили, что по состоянию на 12:00 медицинскую помощь оказали 50 пациентам, пострадавшим в результате вражеского удара.

34 человека находятся в стационаре, среди них 8 детей в состоянии средней тяжести, один ребенок находится на операции. В критическом состоянии находятся семь человек, восемь находятся в операционных. Остальные пациенты получили амбулаторную медицинскую помощь.

Мэр города Андрей Садовый после окончания разбора завалов сообщил, что 5 сентября во Львове объявлен День траура в память обо всех погибших в результате российской атаки.

Воздушные атаки России по Украине

Воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Ракетный удар агрессора России по Львову

В ночь на 4 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ, после чего во Львове прогремели взрывы.

Россия попала по жилым домам Львова, впоследствии стало известно о семи погибших, среди которых трое детей. Мэр города Андрей Садовый сначала сообщил, что погибли женщина и мужчина. Позже стало известно о других жертвах удара.

Кроме этого глава Львова сообщил о многих разрушениях - более 50 зданий. Большая часть - это сердце города, историческое наследие.

Страна-агрессор Россия уже отчиталась о кровавых ударах по Львову. По логике убийц гражданского населения, по Львову был осуществлен удар "Кинжалами" и БПЛА по предприятию ВПК. Так оккупанты, похоже, называют жилые дома, по которым сегодня утром прилетели российские ракеты.

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