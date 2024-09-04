Ракетный удар РФ по Украине: силы ПВО сбили 22 ударных дрона и 7 крылатых ракет

В ночь на 4 сентября 2024 года российская оккупационная армия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 22 ударных дрона и 7 крылатых ракет.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:
- 2 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;
- 2 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 6 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;
- 3 крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;
- 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136 (районы пусков Курская область, РФ).
К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты Х-101;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136.
Шесть ударных беспилотников локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ), один – улетел в Беларусь.
Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.
Ракетный удар по Львову и Кривому Рогу 4 сентября
В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове прогремели взрывы.
Оккупанты нанесли два удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".
"Очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце нашего города, историческое наследие. Мы точно понимаем, что из шести домов мы людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать - повылетало очень много окон", - отметил он.
Семь человек погибли, в том числе и трое детей. В больницы Первого медобъединения Львова доставили 35 пострадавших. 11 пациентов находятся в критическом состоянии.
Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.
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