УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Садовый о последствиях удара РФ по Львову: 7 погибших, пострадали 50 зданий в центре

Анна Ярославская
4 сентября 2024, 08:58
79
Десятки людей получают медицинскую помощь. Несколько пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе пятеро детей.
Андрей Садовый, ракетный удар по львову
Андрей Садовый рассказал о последствиях ракетного удара по Львову / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

Утром 4 сентября российская оккупационная армия нанесла два ракетных удара по гражданским объектам во Львове. По состоянию на 8:00 уже более 35 человек получают медицинскую помощь. Семь человек погибли, в том числе и трое детей.

Как рассказал мэр города Андрей Садовый, несколько пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе пятеро детей.

"Очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце нашего города, историческое наследие. Мы точно понимаем, что из шести домов мы людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать - повылетало очень много окон", - отметил он.

видео дня

По его словам, разбор завалов продолжается.

В 08:41 Садовый сообщил, что число жертв ракетного удара возросло до четырех.

Смотрите видео - Садовый рассказал о последствиях ракетного удара РФ по Львову:

Скриншот

В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что российская атака по Львову была комбинированной - ракетами и дронами. Враг нанес два ракетных удар, бил по гражданским объектам, жилым кварталам, где нет ни военных, ни инфраструктурных объектов.

Смотрите видео - Козицкий рассказал о последствиях ракетного удара РФ по Львову:

Скриншот

В 08:50 Козицкий сообщил, что погибших уже пятеро. Пятая жертва российского удара - ребенок.

08:59 Число жертв по Львове выросло до семи, сообщил мэр Львова. По его словам, трое из семи погибших - дети.

  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024
    Ракетный удар РФ по Львову 4 сентября 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС

Ракетный удар по Львову и Кривому Рогу 4 сентября

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове прогремели взрывы.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова Андрей Садовый Максим Козицкий война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову и Кривому Рогу

Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову и Кривому Рогу

09:29 Украина
США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ

США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ

09:00 Интервью
Садовый о последствиях удара РФ по Львову: 7 погибших, пострадали 50 зданий в центре

Садовый о последствиях удара РФ по Львову: 7 погибших, пострадали 50 зданий в центре

08:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пьянка с детьми : россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой 19614

"Пьянка с детьми": россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди 8819

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке 8551

Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке

Сюрприз будет уже в 2024 году: Нострадамус из Индии назвал дату конца войны в Украине 5532

Сюрприз будет уже в 2024 году: "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине

Последние новости

09:29

Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову и Кривому Рогу

09:27

Гороскоп на завтра 5 сентября: Козерогам - удивительная энергия, Скорпионам - неожиданная потеря

09:00

США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ

08:58

Садовый о последствиях удара РФ по Львову: 7 погибших, пострадали 50 зданий в центреФото

08:52

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку: что известно

РФ ударила по Львову "Кинжалами": горят дома, погибли людиРФ ударила по Львову "Кинжалами": горят дома, погибли люди
08:17

Путин верит, что может поглотить Украину: в ISW сказали, возможны ли переговоры

08:14

Во Львове в результате удара погибли 7 человек, среди них трое детей: что известноВидео

08:00

Клуб недовольных стран: зачем Турция вступает в БРИКС и чем это осложнит жизнь Украинемнение

07:44

"Вернусь и помогу, чем смогу": беглец Волошин собрался спасать Украину

Реклама
07:32

РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге: пострадали 5 человекФото

07:29

Только остроглазые умники найдут 3 отличия: необычайная загадка на внимательность

06:10

Битва продолжается: как Харрис и Трамп провели День труда?мнение

05:24

Посуда будет сиять чистотой: как за 30 секунд избавиться от налета на чашках

04:31

Поражают идеями всех: топ-5 самых креативных знаков зодиака

04:04

Колготки станут втрое крепче: женщина показала необычайный лайфхакВидео

02:58

Операцией на Курщине ВСУ сломали планы Путина: что теперь будет с переговорами

02:32

"Надо забыть о мощных энергоблоках": какое будущее ядерной энергетики Украины - Кошарная

02:00

Ситуация напряженная: россияне оккупировали еще один населенный пункт - DeepState

00:55

Министры увольняются один за другим: Зеленский сказал, что происходит

00:43

Тодоренко рассказала о проблемах с развитием сына

Реклама
00:08

Кукла пластиковая: предательница Седокова перекроила лицо

03 сентября, вторник
23:51

Отменить все ограничения на атаки против РФ: президент страны ЕС после Полтавы

23:34

В Украине приняли важное решение по защите личного состава после удара по Полтаве

23:15

"Есть только один вариант": в FP удивили "реалистичным" сценарием окончания войны

23:07

Ушел в засветы: умер известный народный артист Украины - первые детали

23:06

Как избавиться от следов клея от наклейки: простой способ с идеальным результатомВидео

23:01

У мамы: стало известно, где прячется принц Гарри в Британии

22:58

Здание разрушено: РФ ударила по университету в СумахФотоВидео

22:20

Всего два секретных ингредиента: абсолютно новый рецепт борща - пальчики оближешьВидео

22:19

Перезагрузка - Стефанишина, Верещук - радикальные изменения во власти

22:15

Столкнетесь с настоящей бедой: куда нельзя ходить 4 сентября - приметы

21:46

"Люди до сих пор под завалами": Зеленский раскрыл последствия удара РФ по Полтаве

21:35

Дочь Валерия Залужного "слила" его тайну - все детали

21:28

Россияне на Торецком направлении расстреляли украинских пленных - ОГП

21:13

В одну из больниц во Львове пришла посылка с минами: пациентов эвакуировали

20:56

Украина вошла в десятку на Паралимпиаде 2024: медальный зачет

20:32

Как навсегда избавиться от неприятного запаха в микроволновке: действенные способы

20:21

ВСУ будут бессрочно удерживать районы Курской области: Зеленский раскрыл подробности

20:16

На кону путь в ЕС: в Польше резко призвали решить один из вопросов по Волыни

19:37

Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре

Реклама
19:34

Норвегия усиливает защиту Украины с неба: правительство выделяет новую помощь

19:33

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

19:30

"Большая перезагрузка началась": Арахамия анонсировал смену 50% правительства

19:14

Было построение во время взрыва или нет: все, что известно о кровавом ударе по ПолтавеВидео

19:10

Никто никуда не идёт: почему Беларусь не вступит в войнумнение

19:08

В ряде областей введены экстренные отключения света: какие причины

19:03

Сюрприз будет уже в 2024 году: "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине

18:53

Опасность дурного глаза: почему нельзя фотографировать спящих детей

18:39

Более 100 атак: самым горячим направлением на фронте сегодня стал не Покровск

18:17

Не узнал никто: что случилось со звездой сериала "Сваты" - детали

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять