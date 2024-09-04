Садовый о последствиях удара РФ по Львову: 7 погибших, пострадали 50 зданий в центре

Десятки людей получают медицинскую помощь. Несколько пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе пятеро детей.

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Андрей Садовый рассказал о последствиях ракетного удара по Львову / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

Утром 4 сентября российская оккупационная армия нанесла два ракетных удара по гражданским объектам во Львове. По состоянию на 8:00 уже более 35 человек получают медицинскую помощь. Семь человек погибли, в том числе и трое детей.

Как рассказал мэр города Андрей Садовый, несколько пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе пятеро детей.

"Очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце нашего города, историческое наследие. Мы точно понимаем, что из шести домов мы людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать - повылетало очень много окон", - отметил он.

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По его словам, разбор завалов продолжается.

В 08:41 Садовый сообщил, что число жертв ракетного удара возросло до четырех.

Смотрите видео - Садовый рассказал о последствиях ракетного удара РФ по Львову:

В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что российская атака по Львову была комбинированной - ракетами и дронами. Враг нанес два ракетных удар, бил по гражданским объектам, жилым кварталам, где нет ни военных, ни инфраструктурных объектов.

Смотрите видео - Козицкий рассказал о последствиях ракетного удара РФ по Львову:

В 08:50 Козицкий сообщил, что погибших уже пятеро. Пятая жертва российского удара - ребенок.

08:59 Число жертв по Львове выросло до семи, сообщил мэр Львова. По его словам, трое из семи погибших - дети.

Ракетный удар по Львову и Кривому Рогу 4 сентября

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове прогремели взрывы.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

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