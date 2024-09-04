РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге: пострадали 5 человек

Рано утром в среду, 4 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области во время российской ракетной атаки прогрели взрывы.
Перед этим Воздушные Силы предупреждали о движении двух крылатых ракетах курсом на Кривой Рог.
Руководитель военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей Кривого Рога ничего не снимать и не публиковать в Сети.
"Пожалуйста, информационная гигиена.Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Facebook.
В 07:24 Вилкул уточнил, что оккупанты ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек.
"Пока слава Богу все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые", - сообщил он.
Информации о жертвах пока нет.
По словам Вилкула, городской Штаб помощи людям разворачивается в школе №103. Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.
"Временно приостановлено движение на участке от улицы Святогеоргиевской к площади Домностроителей. Вагоны маршрутов №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №№9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный – площадь Домностроителей", - добавил он.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка. Ребенок госпитализирован, остальные пострадавшие будут приходить в себя дома.
По словам Лысака, в городе поврежден отель. В нескольких многоэтажках выбиты окна.
"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изуродованы аптека и магазины. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажа", - добавил он позже.
Ракетный удар по Львову
В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове прогремели взрывы.
Известно о двух погибших во Львове. 19 человек пострадали.
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