РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге: пострадали 5 человек

От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

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​РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рано утром в среду, 4 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области во время российской ракетной атаки прогрели взрывы.

Перед этим Воздушные Силы предупреждали о движении двух крылатых ракетах курсом на Кривой Рог.

Руководитель военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей Кривого Рога ничего не снимать и не публиковать в Сети.

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"Пожалуйста, информационная гигиена.Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Facebook.

В 07:24 Вилкул уточнил, что оккупанты ударили ракетой по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек.

"Пока слава Богу все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые", - сообщил он.

Информации о жертвах пока нет.

По словам Вилкула, городской Штаб помощи людям разворачивается в школе №103. Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.

"Временно приостановлено движение на участке от улицы Святогеоргиевской к площади Домностроителей. Вагоны маршрутов №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №№9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный – площадь Домностроителей", - добавил он.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка. Ребенок госпитализирован, остальные пострадавшие будут приходить в себя дома.

По словам Лысака, в городе поврежден отель. В нескольких многоэтажках выбиты окна.

"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изуродованы аптека и магазины. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажа", - добавил он позже.

Ракетный удар по Львову

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове прогремели взрывы.

Известно о двух погибших во Львове. 19 человек пострадали.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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