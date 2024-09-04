"Цели поражены": Россия отчиталась о кровавых ударах по Полтаве и Львову

Страна-агрессор Россия отчиталась о кровавых ударах по Полтаве и Львову в течение 3 и 4 сентября. К слову, вследствие террористических атак погибло около 60 человек.
Комментируя атаку на Полтаву, российские террористы утверждают, что в разрушенном учебном заведении якобы находились "иностранные инструкторы", готовившие специалистов "со всех соединений и воинских частей ВСУ".
Во Львове же, по логике убийц гражданского населения, был осуществлен удар "Кинжалами" и БПЛА по предприятию ВПК. Так оккупанты, похоже, называют жилые дома, по которым сегодня утром прилетели российские ракеты.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены". - цинично заявил агрессор.
Взрывы в Украине - удары по Полтаве и Львову
В течение последних двух дней Россия ударами по двум крупным городам забрала больше 50 жизней украинцев, в результате атак ранены сотни граждан, есть разрушенная гражданская инфраструктура.
Утром 3 сентября двумя ракетами ВС РФ нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, вследствие чего, по состоянию на утро 4 сентября, погибло уже 53 человека.
Президент призвал расследовать дело, а Запад - наконец-то разрешить ВСУ наносить дальнобойные удары по территории России, чтобы уничтожить авиацию, пускающую ракеты по Украине.
Следующим утром, уже 4 сентября, Россия нанесла мощный удар по центру Львова, погибло 7 человек. СМИ раскрыли подробности ужасной трагедии целой семьи - в живых остался только отец.
Запад осудил атаки, но разрешения бить вглубь России для Украины не дал.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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