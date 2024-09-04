11 человек - критические: в больнице Львова рассказали о состоянии 35 пострадавших из-за атаки

Во львовские больницы были доставлены более трех десятков пострадавших, среди них трое детей.

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В больнице Львова рассказали о состоянии 35 пострадавших из-за ракетного удара/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины во Львовской области

В результате удара страны-агрессора России по Львову в ночь на 4 сентября уже известно о 38 пострадавших. Госпитализированы были 35 человек, среди них трое детей.

11 пациентов находятся в критическом состоянии. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. О состоянии пострадавших рассказала руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец.

"По состоянию на 08:30 к нам доставили 35 пациентов каретами скорой медицинской помощи из мест массовых ракетных обстрелов по Львову. Это 18 пациентов в больнице Святого Луки, 14 пациентов в больнице Святого Пантелеймона и, к сожалению, имеем трех раненых детей в больнице Святого Николая", - отметила она. видео дня

Для помощи раненым были развернуты операционные и травматологические бригады.

"Развернуты операционные, развернуты бригады травматологические для оказания медицинской помощи. Сейчас работает шесть операционных для спасения жизни пациентов, которые являются критическими. В целом из госпитализированных пациентов есть 11, которые сортированы, как красные", - сообщила Матолинец.

Комментарий о состоянии пострадавших во Львове/ скрин

Смотрите видео с комментарием о состоянии пострадавших во Львове:

Ракетный удар РФ по Украине 4 сентября - что известно

В ночь на 4 сентября РФ ударила крылатыми ракетами по гостинице в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

Также в ночь на 4 сентября РФ ударила по Львову "Кинжалами " - горели дома, пострадали люди, в том числе и ребенок. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки РФ есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

Во Львове в результате удара погибли 7 человек, среди них трое детей - девочки 9 и 14 лет и еще один ребенок. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, уже более 35 человек получают медицинскую помощь в больницах. Он отметил, что пострадали 50 зданий в центре.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову и Кривому Рогу. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.

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