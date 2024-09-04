Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Львову и Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.

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Во Львове и Кривом Роге погибли и пострадали люди из-за атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине утром 4 сентября. Больше всего пострадал Львов. Известно, что погибли семь человек, трое из них - дети. Спасатели разбирают завалы, продолжают поиски.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, около 40 человек ранены. Повреждены около полусотни многоквартирных и частных домов. Работники ГосЧС уже спасли 12 человек.

Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. При необходимости будут развернуты Пункты Несокрушимости.

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В Кривом Роге оккупанты попали по гостинице. Пострадали не менее 5 человек, в том числе 10-летний ребенок. Здание отеля частично разрушено, повреждены и жилые дома рядом.

"Удар по плотной жилой застройке – прицельный удар по людям. Целенаправленное убийство гражданских. За это обязательно будет наказание", - отметил Клименко.

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", - написал глава государства.

Ракетный удар по Львову и Кривому Рогу 4 сентября

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове прогремели взрывы.

Оккупанты нанесли два удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".

"Очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце нашего города, историческое наследие. Мы точно понимаем, что из шести домов мы людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать - повылетало очень много окон", - отметил он.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

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