РФ ударила по Львову "Кинжалами": горят дома, пострадали люди, в том числе и ребенок

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки РФ есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

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РФ нанесла ракетный удар по Львову 4 сентября 2024 / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К. Во Львове и Кривом Роге прогремели взрывы.

Взрывы во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки РФ есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

"Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника", - написал он в Telegram.

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Информация о пострадавших уточняется.

Садовый уточнил что РФ обстреляла город ракетами "Кинжал". Во Львове работали силы ПВО.

В 06:43 Садовый сообщил, что уже известно о шести пострадавших в результате атаки на Львов. Среди них – 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь.

СМИ пишут, что во Львове горит новый жилой комплекс, который сдали в эксплуатацию только в марте 2023 года. Дом уже заселен.

07:12 Во Львове уже 17 пострадавших в результате вражеского обстрела.

"Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У пяти пациентов тяжелое состояние", - сообщил Садовый.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Львову:

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Воздушные атаки РФ на Украину

Поздно вечером 2 сентября российская оккупационная армия обстреляла город Запорожье. В результате два человека погибли, еще двое - ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

В результате российского ракетного удара по Сумам вечером 1 сентября ранения получили тринадцать человек, в том числе четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек.

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