Андрей Садовый

16 октября 2018, 10:01

Мэр Львова, лидер политической партии "Самопомощь".

Садовый
Андрей Садовый / УНИАН

Дата и место рождения

19 августа 1968 года, Львов, УССР. 

Образование

В 1995-м окончил университет "Львовская политехника" по специальности "инженер электронной техники". В том же вузе в 1997-м получил квалификацию экономиста по специальности "финансы и кредит". В 1999-м Садовый окончил "Академию государственного управления при президенте Украины" и получил квалификацию "магистра госуправления".

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Карьера и бизнес-деятельность

В 1989-м, демобилизовавшись из рядов Советской армии, начал работать в должности наладчика радиоэлектронной аппаратуры производственного объединения "Львовприбор".Через три года перешел на работу во Львовское отделения "Фонда социальной адаптации молодежи при Кабинете министров Украины" где и трудился до 1995-го на посту заместителя директора. 

В 1997-м Садовый стал руководителем совета правления ОАО "Югозападэлектросетьстрой", в каковом качестве и пребывал до 2005 года. Параллельно, четыре года, с 1997-го по 2001-й, занимался общественной деятельностью на посту председатель правления "Фонда развития Львовщины".

В начале 2000-х Садовый стал одним из основателей радиостанции "Люкс". Позднее, в 2006-м, открыл новостной телеканал "24". По состоянию на 2016-й владельцем канала значилась супруга Садового Екатерина.

Политическая деятельность Садового

В 1998-м был избран депутатом Львовского горсовета, где работал главой комиссии по экономической политике.В 2005-м Садовый стал руководителем общественного объединения "Самопомощь".  26 марта 2006-го - одержал победу на выборах мэра Львова. Осенью 2015 года был переизбран на этот пост еще раз.

В 2012-м году "Самопомощь" была зарегистрирована Министерством юстиции Украины как партия. На досрочных парламентских выборах 2014 заняла третье место - после "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Однако Садовый не стал возглавлять избирательный список, заняв в нем место под номером 50.

Также есть информация, что он отказался участвовать в досрочных президентских выборах 2014, а также от должности вице-премьера в Кабмине Арсения Яценюка. В марте 2018-го во время съезда "Самопомощи" Садовый объявил о том, что партия будет участвовать в президентских и парламентских выборах-2019.

В октябре он публично заявил о том, что намерен баллотироваться на пост президента Украины.

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Обстрелы дома Садового

25 июля 2014-го 23:30 неизвестные злоумышленники совершили выстрел из противотанкового гранатомета "Муха" в дом Садового на львовской улице Стрелецкая. 26 декабря около 21:00 жилище мэра Львова вновь подверглось обстрелу из "Мухи". Сам Садовый с семьей находились на отдыхе в Карпатах. Однако дом мэра сильно пострадал — оказались выбиты окна и двери, частичные повреждения получила одна стена.

29 октября 2015-го около 22:50 во двор жилища Садового швырнули гранату, причем он сам и члены его семьи находились в доме. В результате взрыва никто не пострадал, оказался лишь поврежден силовой кабель.

Мусорный кризис во Львове

Садовый подвергался жесткой критике от горожан и от общественности за неспособность наладить разрешение т.н. "Львовского мусорного кризиса". В частности, звучали обвинения, что у мэра нет никакой стратегии по постройке мусоросжигательного завода.

В период 2016-2017 регулярно звучали требования отставки Садового с поста градоначальника. Тот в ответ обвинял конкурирующие с "Самопомощью" партии в поджоге Грибовицкой свалки (пожар на которой и спровоцировал мусорный кризис), блокировании создания отходоперерабатывающих мощностей и использовании ситуации против него.

Семейное положение

Супруга - Екатерина. Пятеро сыновей: Иван-Павел, Тадей-Лука, Михаил, Иосиф, Антоний.

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Львов мэр Самопомощь львовский мусор Андрей Садовый
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