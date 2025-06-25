"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

Россия изменила тактику массированных ударов по Украине, сочетая атаки роев дронов с атакой баллистическими ракетами, отметил Коваленко.

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Враг изменил тактику ракетных и ракетно-дронных атак по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

О чем сказал Коваленко:

Россия накапливает ракеты не только для ударов по Украине

Арсенал РФ существенно иссяк

Враг изменил тактику ракетных и ракетно-дронных атак по Украине

Россия может накапливать ракеты не только для атак по Украине, но и с прицелом на возможную эскалацию в Балтийском регионе в перспективе 4-6 лет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире 24 Канала.

По его словам, арсенал врага уже существенно иссяк - в частности, сократилось количество северокорейских ракет KN, а масштабного импорта баллистических ракет пока не фиксируется. В то же время Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер" и Х-101 и сохраняет боеспособную стратегическую авиацию, хотя и отведенную дальше в тыл.

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Коваленко также отметил, что на сегодня российские силы активно заменяют крылатые ракеты более дешевыми средствами поражения. Враг наносит удары по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед", "Герань", а также имитационными БпЛА вроде "Гербера", делая основную ставку именно на беспилотники.

"Не исключено, что враг накапливает ракеты для потенциального столкновения с Европой в странах Балтии через 4 - 6 лет. К сожалению, сейчас все идет к тому, что это станет реальностью. И при поддержке КНДР враг решится на это. Бомбардировщики на определенных аэродромах имеют ракеты. Все зависит от приказа, будут ли они применены", - сказал руководитель ЦПИ.

Коваленко подчеркнул, что российские войска в основном применяют комбинированную тактику ударов, сочетая дроны-камикадзе типа "Шахед" с баллистическими ракетами, что представляет самую серьезную угрозу.

По его словам, оккупанты пытаются внедрить регулярную тактику "роевых" атак. Россияне выбирают конкретный город и его объекты, запускают большое количество дронов с разных направлений, окружая город. После этого, или параллельно с пиком атаки дронами, наносят прицельные удары баллистическими ракетами.

Коваленко отметил, что именно такую тактику агрессор сейчас использует для массированных обстрелов.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска меняют подход к ракетным обстрелам, отказываясь от распыления сил и концентрируя удары на нескольких ключевых украинских городах. Об этом заявил доктор исторических наук и политолог Вадим Денисенко.

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в связи с последними атаками РФ на мирные украинские города, в частности Киев. В то же время, по словам американского посла при НАТО Мэтью Уитакера, Трамп призвал к сдержанности обе стороны конфликта.

Эксперт по авиации Валерий Романенко предупредил, что новый массированный обстрел со стороны РФ может произойти ещё до конца месяца, ведь оккупанты не собираются прекращать атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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