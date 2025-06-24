Россия определили новые цели для ударов по Украине: 5 городов в опасности

Политолог предупредил, что обстрелы со стороны РФ будут продолжаться.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-opredelili-novye-celi-dlya-udarov-po-ukraine-5-gorodov-v-opasnosti-10675910.html Ссылка скопирована

РФ готовится бить прицельно по 5 городам Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Основное:

Враг меняет тактику ударов по Украине

РФ сосредоточит обстрелы на пяти украинских городах

В опасности Сумы, Харьков, Запорожье, Киев и Одесса

Российские оккупанты меняют тактику ударов. В частности враг пытается не распылять силы во время обстрелов Украины. Захватчики сосредоточат ракетные удары на пяти украинских городах. Об этом сказал доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко в эфире Еспресо.

По его словам, Кремль применяет новый подход для атак по Украине, чтобы оказывать психологическое давление и деморализовать украинское общество.

видео дня

"Все, что мы видим сейчас, к сожалению, будет продолжаться. И один из ключевых факторов, на которые будут давить россияне, - это обстрелы гражданских городов. Уже выбраны Сумы, Харьков, Запорожье, Киев, Одесса. Это пять городов, которые будут ключевыми для обстрелов со стороны РФ. Главная задача - деморализация общества и проведение информационно-психологических операций", - объяснил Денисенко.

Политолог еще добавил, что кремлевский лидер много ставит на военные действия этим летом. Путин пытается вести себя так, чтобы Трамп не обиделся и до осени не усиливал против него санкции. В то же время Денисенко убежден, что в ближайшее время американский лидер будет глобально менять свою стратегию.

"В ближайшее время я не верю, что Трамп выйдет и скажет: или ты завтра прекращаешь боевые действия, или какой-то закон в определенной форме появляется на моем столе, и я его подписываю", - подчеркнул политолог.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, эксперт по авиации Валерий Романенко предупреждал, что российские оккупанты планируют и в дальнейшем обстреливать украинские города. В частности, новый массированный удар может произойти до конца текущего месяца.

Недавно глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва с вечера запускают дроны, а затем - ракеты.

Как писал Главред, в ночь на 23 июня оккупанты совершили масштабную атаку на Киев. В Шевченковском районе одна из российских ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов, погибли люди.

Читайте также:

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред