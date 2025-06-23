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Ей было всего 11 лет: из-под завалов в Киеве спасатели достали тело девочки

Марина Фурман
23 июня 2025, 17:00
277
Ранее из-под завалов извлекли тело матери погибшей девочки.
удар по Киеву
Количество погибших в результате ночной атаки РФ по Киеву возросло / Коллаж: Главред, фото: Киевская прокуратура, ГСЧС

Основное:

  • Враг в ночь на 23 мая атаковал Киев ракетами и дронами
  • Под прицел врага попал подъезд многоэтажки
  • В результате российского удара погибли люди

В ночь на 23 июня российские захватчики прицельно обстреляли гражданскую инфраструктуру Киева. В результате удара количество погибших возросло до 9. Спасатели деблокировали из-под завалов поврежденного из-за вражеской воздушной атаки дома в Шевченковском районе тело 11-летней девочки. Об этом сообщили в Киевский городской прокуратуре.

"Количество погибших в Киеве в Шевченковском районе возросло до 9 человек. Последними из под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди.

Начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко в Телеграме подтвердил то, что девятой жертвой российского удара оказался ребенок 11 лет, девочка. Ранее из-под завалов извлекли и тело матери.

  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 23 июня 2025
    Последствия атаки на Киев 23 июня 2025 Фото: ГосЧС

Удар по Киеву 23 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Шевченковском районе столицы разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

Позже житель частично разрушенного дома в Киеве, где рухнул почти весь подъезд, Валерий рассказал, как ему удалось выжить. Оказалось, что бетонная плита прижала ноги мужчине. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.

Кроме этого, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.

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За что отвечает прокуратура?

Прокуратура выполняет функцию надзора за соблюдением прав и свобод человека, гражданина, а также за исполнением законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, исключительно в форме представительства интересов гражданина или государства в суде.

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