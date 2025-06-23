Ей было всего 11 лет: из-под завалов в Киеве спасатели достали тело девочки

Основное:
- Враг в ночь на 23 мая атаковал Киев ракетами и дронами
- Под прицел врага попал подъезд многоэтажки
- В результате российского удара погибли люди
В ночь на 23 июня российские захватчики прицельно обстреляли гражданскую инфраструктуру Киева. В результате удара количество погибших возросло до 9. Спасатели деблокировали из-под завалов поврежденного из-за вражеской воздушной атаки дома в Шевченковском районе тело 11-летней девочки. Об этом сообщили в Киевский городской прокуратуре.
"Количество погибших в Киеве в Шевченковском районе возросло до 9 человек. Последними из под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь", - говорится в сообщении.видео дня
В прокуратуре добавили, что спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди.
Начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко в Телеграме подтвердил то, что девятой жертвой российского удара оказался ребенок 11 лет, девочка. Ранее из-под завалов извлекли и тело матери.
Удар по Киеву 23 июня - что известно
Как писал Главред, в ночь на 23 июня российские оккупанты устроили массированную атаку по Киеву и области. Удары пришлись на жилые районы, больницы, спортивную инфраструктуру. В Шевченковском районе столицы разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.
Позже житель частично разрушенного дома в Киеве, где рухнул почти весь подъезд, Валерий рассказал, как ему удалось выжить. Оказалось, что бетонная плита прижала ноги мужчине. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.
Кроме этого, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российские оккупанты применяют новую опасную тактику ударов по Украине. Захватчики проводят комбинированные атаки, во время которых сперва вечером запускают дроны, а затем - ракеты.
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