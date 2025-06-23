Надо мной висела плита: житель поврежденного дома в Киеве рассказал, как смог выжить

Мужчине бетонная плита прижала ноги. Ему удалось самостоятельно высвободиться и спуститься с 5 этажа по громоотводу под звуки авто, которые горели и взрывались.

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Житель поврежденного дома в Киеве рассказал, как смог выжить/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скрин с видео

Кратко:

РФ ночью ударила по Украине, в Киеве погибли 6 человек, в Белой Церкви - один человек

Одному из жителей частично разрушенной многоэтажки в Киеве чудом удалось выжить

Мужчина рассказал, что над ним висела бетонная плита, которая прижала ему ноги

Оккупанты в ночь на понедельник, 23 июня, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В Киеве в результате атаки уже известно о шести погибших и 19 пострадавших. Также известно об одном погибшем человеке в Белой Церкви.

Житель частично разрушенного дома в Киеве, где рухнул почти весь подъезд, Валерий рассказал, как ему удалось выжить. Об этом он рассказал в комментарии OBOZ.UA.

видео дня

Мужчина отметил, что когда после атаки открыл глаза - увидел над собой кусок бетонной плиты, которая прижала его ноги.

"Я был на пятом этаже (поврежденного дома, - ред.) - это мой второй день рождения. Когда я проснулся, надо мной висела (бетонная, - ред.) плита - она мне еще часть ноги прижала, но я смог высвободиться. Обломок плиты, я имею в виду", - вспоминает он.

Валерий отмечает, что никогда не забудет эту пыль и гарь после удара.

После того, как он вытащил ноги из-под бетонной плиты, он начал искать способ, как спуститься с пятого этажа.

"Я подошел к той стороне, сперва думал по дереву спуститься. Потом подумал, что я до дерева не допрыгну, там далеко немного было, и я решил спускаться этой стороной. Нашел громоотвод с пятого этажа и по этому громоотводу спустился. Снизу все горело, взрывались автомобили. Я будто в боевике побывал. Можно сказать, сам себя спас. Самое страшное было открыть глаза и увидеть над собой плиту", - сказал мужчина.

По словам Валерия, он удивляется, как ему удалось выжить.

"Как я выжил - это для меня фантастика. Я сейчас смотрю туда и понимаю, что если я выжил, то я значит должен что-то важное в этой жизни сделать. Бог меня все-таки оставил для чего-то в этой жизни", - говорит киевлянин.

Киевлянин Валерий после удара по Киеву/ скрин с видео

Смотрите видео комментария киевлянина Валерия о том, как ему удалось выжить:

Как ранее сообщал Главред, РФ ударила по Киеву и области дронами и баллистикой - есть жертва и пострадавшие. На Киевщине больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Напомним, удар РФ по Киеву разрушил подъезд многоэтажки - есть жертвы, под завалами - люди. Самые тяжелые последствия российского обстрела в Шевченковском районе столицы.

Также сообщалось, что оккупанты запустили по Украине почти 400 целей - РФ ударила по Украине ракетами и дронами, что стало целью атаки. Россия нанесла комбинированный удар по Украине, основной удар пришелся на Киев, благодаря слаженной работе ПВО 354 воздушные цели удалось обезвредить.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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