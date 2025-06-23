РФ осудила удары по Ирану и атаковала Украину: Зеленский жестко отреагировал

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обвинил Россию в цинизме на фоне заявления МИД РФ об осуждении атак по Ирану.

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Зеленский жестко обвинил РФ в цинизме / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

О чем сказал Зеленский:

РФ атаковала Украину после осуждения ударов по Ирану

Президент анонсировал визит в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине с применением ракет и дронов. Соответствующее заявление глава государства сделал в заметке в Telegram.

Президент Владимир Зеленский отметил, что после атак на ядерные объекты Ирана со стороны Запада, Москва демонстративно выразила возмущение и активно осуждала эти действия. В то же время, Россия сама осуществила очередной массированный обстрел Украины.

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"Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что только в Киеве в результате удара повреждены пять жилых многоэтажек, погибли по меньшей мере шесть человек. Еще один человек погиб в Белой Церкви, где дрон-камикадзе попал в больницу. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Спасатели продолжают работать на местах, где были разрушения, оказывая помощь пострадавшим. По словам главы государства, в результате атаки повреждены объекты в четырех областях. Всего ночью Россия выпустила по Украине 352 дрона, в том числе 159 "шахедов", а также 16 ракет. Кроме того, по предварительным данным РФ ударила по Украине также и баллистическими ракетами производства КНДР.

Зеленский подчеркнул, что большинство вражеских целей было уничтожено силами ПВО, но не все.

Он подчеркнул, что страны, расположенные вблизи России, Ирана и Северной Кореи, должны задуматься, смогут ли защитить своих граждан, если союз этих государств продолжит расширять свою террористическую деятельность.

"Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом - о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной общей защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", - резюмировал он.

Стоит отметить, что количество пострадавших в результате массированного удара России по Киеву продолжает расти. Так, по данным председателя Киевской ОВА Тимура Ткаченко, из-за атаки РФ пострадали 25 человек, в том числе 4 ребенка.

"8 пострадавших - в Соломенском районе, 17 - в Шевченковском. По погибшим - шестеро. На месте удара ракетой в Шевченковском районе еще продолжается спасательная операция", - написал он в Telegram.

Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Удар по Украине 23 июня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на понедельник, 23 июня, российские оккупанты совершили массированную воздушную атаку на Украину. Основной удар пришелся на Киев.

Всего Россия выпустила по Украине 368 воздушных средств поражения, из которых 354 удалось сбить силам противовоздушной обороны. В Киеве одним из наиболее пострадавших стал жилой дом, где обвалился почти весь подъезд. Один из жителей, Валерий, рассказал, как ему удалось выжить.

В результате атаки также пострадала квартира известных украинских артистов Тараса Тополи и его жены Елены Тополи.

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Кто такой Тимур Ткаченко? Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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