Иран мог спрятать большую часть высокообогащенного урана перед атакой США - СМИ

Директор МАГАТЭ заявил, что пока невозможно оценить нанесенный под землей ущерб.

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Американские войска поразили объекты иранской ядерной программы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Maxar Technologies/Reuters

Кратко:

США выпустили 75 высокоточных боеприпасов по объектам в Иране

В Фордо в Иране повреждены центрифуги для обогащения урана

Ущерб под землей невозможно оценить

Перед атакой США на ядерный объект в Фордо Иран, вероятно, успел переместить в другое место большую часть высокообогащенного урана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. При этом отмечается, что подтвердить эту информацию не удалось.

Коммерческие спутниковые снимки указывают на то, что атака на ядерный объект в Фордо в Иране серьезно повредила или разрушила глубоко закопанный участок и центрифуги для обогащения урана, которые там размещались, но статус участка остается неподтвержденным.

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Как сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, США выпустили 75 высокоточных боеприпасов, включая противобункерные бомбы и более двух десятков ракет "Томагавк" по трем иранским ядерным объектам.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пока невозможно оценить нанесенный под землей ущерб.

Издание также сообщило, что после атаки США Иран уже обстрелял Израиль ракетами, ранив десятки людей и разрушив здания в Тель-Авиве. Кроме того, Иран угрожает ударами по американским базам, а также перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив, что может привести к стремительному росту мировых цен на нефть, сорвать мировую экономику и спровоцировать конфликт с массивным Пятым флотом ВМС США, базирующимся в Персидском заливе.

Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

Удар США по Ирану - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

На спутниковых снимках видны шесть воронок, вероятно, от бомб, а также разбросанная земля.

Научный сотрудник CNA Corporation Декер Эвелет, специализирующийся на спутниковых снимках, отметил, что зал с "сотнями центрифуг" находится слишком глубоко, чтобы ущерб можно было оценить по спутниковым снимкам.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.

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