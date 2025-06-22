Нанесет ли Трамп новый удар по Ирану: в США четко ответили

Американская сторона все еще не выяснила, переместил ли Иран ядерные материалы перед ударами США.

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Трамп угрожал Ирану новыми ударами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Америка не готовит новых военных операций против Ирана

США до сих пор не знают, переместил ли Иран ядерные материалы перед ударами Америки

После ударов по ключевым объектам иранской ядерной программы, Вашингтон не планирует новых военных операций против Тегерана. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS News.

Ранее американский лидер Дональд Трамп угрожал Ирану новыми ударами, если Тегеран не станет на путь мира и не согласится на новую ядерную сделку. Президент США подчеркивал, что Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными.

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При этом, по словам Рубио, пока Америка не планирует никаких военных операций против Ирана.

Глава Госдепа США добавил, что еще в течение нескольких дней никто, включая американскую армию, не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударов.

Фордо / Инфографика: Главред

Удар США по Ирану - новости по теме

Как писал Главред, 22 июня Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан.

Позже выяснилось, что США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Кстати, после ударов США по территории Ирана ряд политиков резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа. Они отметили, что такие действия абсолютно и однозначно являются основанием для импичмента.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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