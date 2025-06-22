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После атаки на Иран: в США заговорили об импичменте Трампа, детали

Мария Николишин
22 июня 2025, 09:44
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В США отметили, что Трамп не согласовал решение о нанесении удара по Ирану с Конгрессом.
После атаки на Иран: в США заговорили об импичменте Трампа, детали
В США раскритиковали действия Трампа / коллаж: Главред, фото: ОП, Голос Америки

Коротко:

  • Американские политики раскритиковали Трампа из-за удара по Ирану
  • По их словам, такие действия являются основанием для импичмента

После ударов США по территории Ирана ряд политиков резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа. Они отметили, что такие действия абсолютно и однозначно являются основанием для импичмента.

Так, по словам конгрессвумен от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес, президент Трамп не согласовал решение о нанесении удара по Ирану с Конгрессом.

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"Он (Трамп, - ред.) импульсивно рискнул начать войну, которая может затянуть нас в ловушку на несколько поколений. Это абсолютное и четкое основание для импичмента", - говорится в сообщении.

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен также раскритиковала решение Трампа. Она отметила, что президент втягивает страну в войну с Ираном.

"Соединенные Штаты не должны вести войну против Ирана. Бомбардировки Ирана Дональдом Трампом являются неконституционными. Только Конгресс может объявить войну - и Сенат должен немедленно проголосовать, чтобы предотвратить еще одну бесконечную войну. Это ужасная война выбора", - подчеркнула она.

В то же время, сенатор Берни Сандерс от Демократической партии упрекнул Трампа в грубом нарушении конституции.

По его словам, единственное учреждение, которое может принимать решение о начале войны в США - это Конгресс.

Удар США по Ирану - что известно

Как сообщал Главред, 22 июня военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп сказал, что целью ударов было полностью уничтожить иранскую программу по обогащению урана и положить конец ядерной угрозе.

Позже СМИ сообщили, что США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Ранее также сообщалось, что Трамп одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа. Глава Белого дома наблюдает за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

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Первый импичмент Дональда Трампа

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

После скандала, который возник вокруг телефонного разговора, Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

"На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - сказал Зеленский журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Трампа оправдали по обеим статьям.

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