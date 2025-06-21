"Их нашли между лестницами": вся правда о гибели одесской семьи в Израиле

В Израиле за свою жизнь боролась маленькая Настя, которая заболела раком. Её двоюродные братья спасались от войны.

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В Израиле погибла почти вся семья из Одессы / Коллаж: Главред, фото: ТСН

О чем известно:

В Израиле погибла почти вся семья из Одессы

Семья уехала в Израиль для лечения 7-летней девочки от рака

Мама, дочь, бабушка и племянники не успели спуститься в укрытие

В результате ракетных ударов Ирана по Израилю погибла вся семья из Одессы. Они уехали из Украины не только из-за обстрелов, но и для того, чтобы вылечить 7-летнюю Настю от рака. Анна Пушкарева в тот день потеряла двоих детей, мать, сестру и племянницу. Об этом рассказывает ТСН.

Трагедия произошла в городе Бат-Ям, которых находится недалеко от Тель-Авива. В ночь на 15 июня погибло 12 человек, среди которых и вся семья Анны.

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"Там просто нет тел. Как мне сказали, они не успели спуститься. Их нашли между лестницами. Кто-то вылетел", — говорит мать погибших детей.

Илье и Косте навсегда останется 14 и 10 лет. Родной сестре Марии было всего 30 лет, а матери Елене - 54. Анна Пушкарева до сих пор не может смириться с мыслью о том, что они все погибли.

"Я еще полностью это не приняла. Сижу дома и думаю: ну, они далеко. Да, я год без них жила. Грустила страшно. И я осознаю, только когда понимаю, что я больше не могу к ним дозвониться", — говорит она.

Женщина рассказывает, что её сыновья переехали в Израиль еще прошлой весной. Младший сын Костя так боялся ракет и сирен воздушной тревоги, что постоянно плакал. На тот момент уже более года в Израиле жили мама, сестра и племянница Анны. Они приехали на лечение в Израиль еще в конце 2022 года. За несколько лет до этого из-за рака крови умерла сестра Марии - они были двойняшками.

Крестная погибшей девочки говорит, что они постоянно собирали деньги на лечение. Настя пережила три сложнейших операции, ей пересадили костный мозг, но это не помогло.

"Они как раз в воскресенье собирались в больницу, и там Маше должны были сказать о результатах пункции и вероятном плане лечения дальше", — говорит Кристина.

Сейчас папа Насти воюет на фронте, защищая страну от российских оккупантов.

Война Израиля с Ираном - новости по теме

Напомним, Иран в ночь на 14 июня совершил массированную ракетную атаку на Израиль, выпустив около 150 баллистических ракет. Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Часть ракет перехватила система ПВО, но несколько попали по важным объектам, в частности по комплексу Кирия - штаб-квартире израильских Вооруженных сил. Одна ракета поразила 50-этажное здание в центре Тель-Авива.

Как сообщал Главред, во время этой ракетной атаки Ирана в городе Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей, сообщил МИД Украины. Посольство Украины в Израиле выразило соболезнования семьям погибших.

Историк Шимон Бриман со ссылкой на посольство Украины в Израиле подтвердил, что в Израиле погибла семья из Одессы - пять украинцев, которые приехали на лечение.

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