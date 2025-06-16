Они приехали на лечение из Одессы: в Израиле погибла целая украинская семья

В Израиле иранская ракета убила сразу три поколения одной семьи.

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В Израиле погибла целая семья из Одессы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Иранские ракеты атаковали Израиль. Удары наносились по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Во время одного из таких ударов погибла целая семья из Одессы. Об этом рассказал историк и журналист Шимон Бриман со ссылкой на пресс-релиз посольства Украины в Израиле, сообщает Суспільне.

В один момент оборвалась жизнь пяти человек - бабушки, мамы, дочери и двух молодых племянников. Они все прибыли на лечение в Израиле и остановились в городе Бат-Ям. Иранская ракета убила их 14 июля.

"Это были граждане Украины из Одессы, которые приехали на лечение дочери в Израиле. Вчера вечером был короткий пресс-релиз посольства Украины в Израиле. Мы чувствуем, что есть какая-то общая судьба между украинцами и израильтянами", - отметил Шимон Бриман. видео дня

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня Израиль нанес удары по объектам в Тегеране, которые, по его данным, имеют связь с иранской ядерной программой. Об этом сообщает армия обороны Израиля, ссылаясь на The Times of Israel.

Война между Ираном и Израилем / Инфографика: Главред

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение и оно обязательно будет достигнуто, как это уже было с другими государствами во времена его президентства.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин может выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что обострение противостояния между Израилем и Ираном и общая нестабильность в регионе могут оказаться выгодными для России из-за роста цен на нефть, что будет способствовать укреплению ее экономики в условиях войны против Украины.

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