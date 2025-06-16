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Почему Украине выгодна война Израиля с Ираном: появился неожиданный прогноз

Алексей Тесля
16 июня 2025, 04:30
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В мире будет сохраняться два центра напряжения – Украина и все, что происходит вокруг Израиля, считает Александр Кочетков.
Иран запустил
/ Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Главное из заявлений Кочеткова:

  • США сосредоточатся именно на конфликте на Ближнем Востоке
  • Противостояния между Израилем и Ираном дальше не будет

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что эскалация противостояния между Ираном и Израилем отвлекает внимание от Украины, но – исключительно Соединенных Штатов Америки.

"Европа призывает к миру, не хочет никакого конфликта на Ближнем Востоке и сосредоточена на Украине и помощи ей. Поэтому внимание Европы, которая на сегодня является главным нашим партнером, обострение ситуации между Израилем и Ираном не отвлечет", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт считает, что США сосредоточатся именно на конфликте на Ближнем Востоке и будут именно на стороне Израиля, хотя формально будут притворяться миротворцами.

"Но США сейчас не то что не помогают Украине, а помогают России и являются ее партнером, если судить по действиям и заявлениям американцев. По сути, Штаты говорят, что можно давно было бы завершить войну, если бы Украина сдалась, и Россия получила все, что хочет. Таким образом, то, что США будут сейчас отвлекаться, нам даже пойдет даже на пользу. Американская помощь нам и так все больше сокращалась, поэтому события на Ближнем Востоке особо на это не повлияют", - пояснил он.

Собеседник прогнозирует, что в мире будет сохраняться два центра напряжения – Украина и все, что происходит вокруг Израиля.

"Но, скорее всего, горячего противостояния между Израилем и Ираном дальше не будет. Побомбят друг друга, и на том все", - добавил Кочетков.

Война между Ираном и Израилем – новости:

Как сообщал Главред, 13 июня Израиль нанес масштабный воздушный удар по Ирану. Были поражены военные объекты, среди которых системы ПВО и пункты разработки ядерного оружия. Ликвидировано руководство военных сил Ирана.

Напомним, Иран ответил сотнями БПЛА, однако ближе к вечеру Тегеран запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Иранские войска атаковали ключевые пункты израильтян.

Как сообщалось, Россия "осуждает" действия Израиля, заявил глава Кремля Владимир Путин. По словам Путина, войска которого нападением на Украину нарушили всевозможные правовые нормы, израильское государство нарушает устав ООН и международное право.

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Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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