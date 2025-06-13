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Иран запустил "сотни ракет" по Израилю - фото и видео

Сергей Кущ
13 июня 2025, 21:34
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По данным местных СМИ, Израиль сбил 50 из 100 первых баллистических ракет.
Иран запустил
Иран запустил "сотни ракет" по Израилю / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Более 100 баллистических ракет запущены из Ирана по Израилю. По всей территории Израиля объявлена воздушная тревога.

Вечером, 13 июня, Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля.

"Железный купол" Израиля не выдерживает удара - в стране уже есть прилеты.

видео дня

Ранее в Израиле предупреждали, что Израиль нанесет удары по ВСЕМ иранским нефтеперерабатывающим заводам и объектам добычи природного газа в Персидском заливе, если Иран решит нанести удар по израильским населенным пунктам во время своей ответной атаки.

Иран запустил вторую волну ракет по территории Израиля, "они в пути", сообщает агентство IRNA и добавляет, что были запущены "сотни баллистических ракет".

Армия Израиля сообщила об еще одном "ракетном залпе" со стороны Ирана.

Иран назвал свою операцию против Израиля "Суровое наказание". Напомним, КСИР выпустили около 200 баллистических ракет.

По данным местных СМИ, Израиль сбил 50 из 100 первых баллистических ракет. ПВО "Железный купол" не смогло удержать массированный удар. Предварительно, удары фиксировались не менее в семи районах центра страны.

Обострение между Ираном и Израилем - главное

Как сообщал Главред, Иран ответил запуском около 100 дронов на Израиль. Представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи и верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозили "жестким ответом" Израилю и США.

Кроме того, Израиль планирует продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще две недели. Основными целями для израильских сил является иранская ядерная программа, военное руководство и ракетный арсенал.

Напомним, 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Народ как лев", задействовав 200 истребителей и более 330 боеприпасов по более чем 100 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью стали объекты ядерной инфраструктуры, предприятия по производству баллистических ракет и другие военные объекты.

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