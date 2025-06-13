Удар Израиля по Ирану "зацепил" Украину: Кочетков назвал последствия

Скорее всего, горячего противостояния между Израилем и Ираном дальше не будет, уверен эксперт.

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Нетаньяху, удар Израиля по Ирану / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Стороны будут искать вариант определенной договоренности

Эскалация противостояния между Ираном и Израилем отвлекает внимание от Украины

Между Ираном и Израилем идет давняя и бесконечная война, а сейчас один из ключевых моментов этого противостояния, когда Иран вышел на уровень, позволяющий констатировать наличие у него ядерного оружия.

Об этом в комментарии Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

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По его словам, эта эскалация противостояния между Ираном и Израилем отвлекает внимание от Украины. Но – исключительно Соединенных Штатов Америки.

"Израиль нам помогал, но тихо, прячась, чтобы не портить отношения с Россией. Израиль предоставил нам Patriot, но не напрямую – он передал его Штатам, которые немного отремонтировали, модернизировали и только тогда передали нам. То есть Израиль Украине особо не помогает", - пояснил эксперт.

Кочетков отметил, что стороны будут искать вариант определенной договоренности, чтобы Иран не перешел к серийному производству ядерного оружия.

"Ведь экспериментальное ядерное оружие Иран имеет, а вот серийное его производство попытаются предотвратить. Поэтому в мире будет сохраняться два центра напряжения – Украина и все, что происходит вокруг Израиля. Но, скорее всего, горячего противостояния между Израилем и Ираном дальше не будет. Побомбят друг друга, и на том все", - считает эксперт.

Обострение между Ираном и Израилем - главное

Как сообщал Главред, Иран ответил запуском около 100 дронов на Израиль. Представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи и верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозили "жестким ответом" Израилю и США.

Кроме того, Израиль планирует продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще две недели. Основными целями для израильских сил является иранская ядерная программа, военное руководство и ракетный арсенал.

Напомним, 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Народ как лев", задействовав 200 истребителей и более 330 боеприпасов по более чем 100 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью стали объекты ядерной инфраструктуры, предприятия по производству баллистических ракет и другие военные объекты.

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Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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