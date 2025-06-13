Израиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция "Львиный народ" будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

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Израиль нанес удары по ядерным объектам и ракетным заводам Ирана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана

Тегеран обещает Израилю "горькую участь"

Трамп заявил, что США готовы защищать как себя, так и Израиль

Около трех часов ночи 13 июня армия Израиля начала операцию "Львиный народ", в рамках которой ЦАХАЛ нанес удары по территории Ирана. Волна атак прокатилась по все стране.

Израильские самолеты нанесли удары по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо, по ракетным базам в Керманшахе и Хорремабаде. Также под атакой оказались Тегеран, Исфахан, Тебриз и другие крупные иранские города.

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Целями ударов стали руководство иранских Вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции, а также ученые, работающие над ядерной программой. Также под удар город Кум, где живут многие представители духовного руководства исламской республики.

Наряду с масштабными авиаударами израильское разведывательное агентство Моссад также провело ряд тайных диверсионных операций на территории Ирана.

В чем цель операции Львиный народ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил начало операции наличием у Ирана обогащенного урана, достаточного для производства девяти бомб. По его словам, цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу страны. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

"Мы не ненавидим вас. Вы - не наши враги. У нас есть общий враг: тиранический режим, который вас топчет", - сказал Нетаньяху, обращаясь непосредственно к народу Ирана.

Израильский премьер утверждает, что одной из целей операции стал ядерный объект в Натанзе. Также мишенями стали иранские физики-ядерщики.

Армия Израиля позже опубликовала список ликвидированных высокопоставленных лиц Ирана во время ночной атаки.

В частности, ликвидированы:

генерал-майор Хосейн Салами, руководивший всеми подразделениями страны;

генерал-майор Мохаммед Багри - начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана;

генерал-майор Голам-Али Рашид - командующий Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР, который отвечает за оперативное планирование;

экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани;

президент Исламского университета "Азад", специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи.

Армия Израиля опубликовала список ликвидированных высокопоставленных лиц иранской стороны

Иранские государственные СМИ подтвердили, что среди убитых действительно был командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами, а также начальник штаба генерал Мохаммад Багери и по крайней мере еще один высокопоставленный генерал.

Государственные СМИ Ирана также подтвердили гибель двух ведущих ученых-атомщиков и еще одного высокопоставленного генерала.

По данным Tasnim и IRNA, погибли глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи. Кроме того, в результате израильской атаки погиб командующий Корпусом стражей иранской революции генерал-майор Хосейн Салами и несколько офицеров КСИР.

Атака на один из главных ядерных объектов Ирана

Как сообщает IRIB со ссылкой на иранские источники, в результате израильской атаки якобы серьезно поврежден важнейший объект ядерной программы Ирана.

Два взрыва в Натанзе прогремели в 04:15 по местному времени (4:45 по Киеву). После этого было слышно еще несколько похожих на взрывы звуков. Утверждается, что это звуки активации систем ПВО.

По неподтвержденной информации, реактор разрушен и охвачен огнем.

Около 05:30 (6:00 по Киеву) сообщалось о новом взрыве на ядерном объекте в Натанзе.

Этот хорошо укрепленный объект находится в 150 милях к югу от столицы Тегерана и вмещает тысячи центрифуг, используемых для обогащения урана для ядерной энергетики. Комплекс имеет надземные и подземные сооружения, и пока неясно, что именно было повреждено, однако о жертвах не сообщается, пишет CNN.

Официальные лица в Тегеране пока не предоставили подробности. В то же время местные СМИ и очевидцы сообщали о мощных взрывах и густом дыме над объектом.

В свою очередь, МАГАТЭ со ссылкой на власти Ирана сообщило, что АЭС в Бушере не подверглась атаке Израиля, а уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе не превышен.

"МАГАТЭ внимательно следит за серьезной тревожной ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить наличие объекта в Натанзе среди целей. Агентство поддерживает связь с иранскими властями относительно уровня радиации. Мы также поддерживаем связь с нашими инспекторами в стране", - сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Смотрите видео - Последствия атаки Израиля на Иран:

США знали об атаке, но принимали в ней участие

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в израильской операции против Ирана, пишет CNN.

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Рубио также предупредил Иран, что тот не должен атаковать силы США.

"Президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", - подчеркнул Рубио.

Тегеран обещает "жесткое наказание" за удары Израиля

Пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что Иран ответит на удары Израиля. США также "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона в своей непричастности.

"Исламская Республика Иран обязательно ответит, и враг заплатит высокую цену. Им будет нанесен сильный удар", - заявил Шекарчи.

По его словам, в результате израильских ударов пострадали жилые районы, а вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль ждет "жесткое наказание" за удары по стране. В своем заявлении он подтвердил, что в результате израильских ударов, направленных, в частности, на ядерные и военные объекты, ликвидированы высокопоставленные военные чиновники и ученые.

Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану

Атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся (речь об иранских лидерах, которые, согласно сообщениям СМИ, погибли в результате авиаударов, - ред.)", - заявил Трамп.

Трамп ожидает возмездия со стороны Ирана. Центральное командование находится в состоянии повышенной готовности.

"США будут защищать себя и Израиль, если Иран примет соответствующие меры. Он сказал, что надеется, что они снова сядут за стол переговоров", - цитируют Трампа журналисты.

Иран атаковал Израиль беспилотниками

После ночной атаки ВВС Израиля по территории Ирана Исламская Республика запустила по Израилю более ста дронов. По словам официального представителя ЦАХАЛ Эфи Дефрина, израильские системы ПВО "работают для отражения этих атак".

Смотрите видео - Тегеран запустил дроны в сторону Израиля:

Позже израильские военные сообщили о перехвате дронов, запущенных Ираном в сторону Израиля, за пределами территории страны.

В частности, есть сообщения об уничтожении летящих в направлении Израиля беспилотников над территорией Сирии.

Израиль объявил ЧП и мобилизирует резервистов

Глава Генштаба Израиля Эяль Замир заявил, что армия Израиля мобилизует десятки тысяч резервистов. По его словам, для Израиля "это решающие дни", а страна "находится в начале нового этапа операции по укреплению будущего".

"Мы находимся в центре исторической кампании, которой еще не знало наше государство. Это критическая операция, направленная на предотвращение экзистенциальной угрозы со стороны врага, который имеет целью нас уничтожить", - сказал глава Генштаба.

По его словам ЦАХАЛ начал операцию, потому что "пришло время". Замир также предупредил жителей Израиля об опасности со стороны Ирана.

"В этот момент я прошу вас поддержать солдат ЦАХАЛа и силы безопасности, которые с решимостью действуют на всех фронтах - и рядом, и далеко. Они защищают нас всех, рискуя собственной жизнью. Мы мобилизуем десятки тысяч резервистов и готовимся на всех границах. Я предупреждаю: каждый, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену", - сказал он.

В свою очередь, Совет национальной безопасности Израиля предупредил израильтян за рубежом о необходимости принять повышенные меры предосторожности, пишет The Times of Israel.

"Террористы могут попытаться напасть на израильтян и евреев по всему миру, осуществляя акты мести", - говорится в заявлении СНБ Израиля.

Израильтян за рубежом призвали избегать демонстрации еврейской и израильской символики, не сообщать о своем местонахождении в социальных сетях, а также отказаться от посещения крупных мероприятий, связанных с Израилем или иудаизмом.

Тем временем в Израиле люди опустошают продуктовые магазины - смотрите видео:

В Израиле объявлен режим чрезвычайного положения. Воздушное пространство закрыто.

О закрытии своего воздушного пространства и прекращении приема и отправки рейсов в аэропортах объявили также Ирак и королевство Иордания.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене всех рейсов в Тегеран и из Тегерана до дальнейшего уведомления.

Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Как отреагировали в мире на атаку Израиля на Иран

Катар резко осудил воздушные удары Израиля по территории Ирана, назвав их "вопиющим нарушением" суверенитета и безопасности Исламской Республики. С точки зрения Дохи, действия Израиля лишь "препятствуют дипломатическим усилиям", направленным на мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

У Великобритании нет планов помогать в обороне Израиля. Об этом написала в соцсети X редактор отдела по вопросам обороны в газете The Times Лариса Браун.

"Британия не была вовлечена в удары Израиля по Ирану и, понятно, что она не станет защищать Израиль в случае ответных действий Ирана, как это было раньше", - говорится в ее посте.

"Следует добавить, что британские источники в оборонном ведомстве утверждают, что Великобритания не планирует оказывать помощь в защите Израиля. Понятно, это может измениться в течение дня", - уточнила она.

Что предшествовало

Вашингтон вел переговоры с Тегераном об иранской ядерной программе. С середины апреля прошло уже несколько раундов. Переговоры находятся под личным контролем президента Дональда Трампа, который ясно дал понять, что намерен заключить сделку с Ираном.

США и Иран должны провести шестой раунд ядерных переговоров в Омане 15 июня.

Две недели назад Трамп предостерег израильского премьера Биньямина Нетаньяху от каких-либо силовых действий в отношении Ирана, пока продолжаются переговоры, которые американская сторона недавно назвала продуктивными.

Как писал Главред, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что отсутствие ядерной сделки между Ираном и США может привести к неизбежной войне.

В начале апреля Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы нападения со стороны США.

В четверг, 12 июня, Трамп публично выступил против атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему верит в возможность заключения ядерной сделки.

Тем временем американская пресса со ссылкой на источники в официальных кругах США писала, что Израиль намерен действовать в отношении Ирана без поддержки Вашингтона.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что президенту США нужна будет "маленькая победоносная война". И, вероятнее всего, она будет против Ирана.

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