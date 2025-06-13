"Будет нанесен сильный удар": в Иране пообещали, что Израиль и США "дорого заплатят"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль ждет "жесткое наказание" за удары по стране.

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В Иране пообещали, что Израиль и США "дорого заплатят" / коллаж: Главред, фото: en.irna.ir

Кратко:

В армии Ирана пообещали, что Израилю "будет нанесен сильный удар"

Иран уже запустил по Израилю более 100 беспилотников

Иран ответит на удары Израиля. США также "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона в своей непричастности. Об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи, сообщает IRNA в пятницу, 13 июня.

"Исламская Республика Иран обязательно ответит, и враг заплатит высокую цену", - сказал он, отметив, что "дорого заплатят" и Израиль, и США. "Им будет нанесен сильный удар", - заявил Шекарчи. видео дня

По его словам, в результате израильских ударов пострадали жилые районы, а вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль ждет "жесткое наказание" за удары по стране, сообщает The Times of Israel.

Хаменеи в своем заявлении подтвердил, что в результате израильских ударов, направленных, в частности, на ядерные и военные объекты, ликвидированы высокопоставленные военные чиновники и ученые.

Израиль "протянул свою злую и запятнанную кровью руку к преступлению в нашей любимой стране, как никогда ранее проявив свою злобную природу, нанеся удар по жилым центрам", заявил верховный лидер Ирана. "Этим преступлением сионистский режим обрек себя на горькую и болезненную судьбу, и он непременно ее получит", - подчеркнул Хаменеи. Израиль, в свою очередь, отметил, что осуществил пять волн ударов по Ирану, выпустив сотни ракет.

Как заявил представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников. Это произошло после удара по ядерным объектам Тегерана. Об этом сообщает The Times Of Israel.

По его словам, Армия обороны Израиля работает над тем, чтобы сбить их. Беспилотникам, запущенным из Ирана, потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля.

Инфографика: Главред

Израиль начал войну с Ираном - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля сообщил, что операция по уничтожению ядерного и баллистического ракетного потенциала Ирана займет несколько дней.

Атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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